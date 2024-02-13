初四頓頓飽！　「接神日」7大禁忌一次看

▲許多人過年會走春，圖為櫻花盛開的淡水天元宮。（圖／新北市景觀處提供）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是大年初四，清水孟國際塔羅小孟老師表示，初四為「接神日」，除了迎財神，最重要的還有迎灶神回來家中，且有7大禁忌，像是禁在廚房裸體，也不可自私小氣。命理專家林霖老師則分享「初四頓頓飽 」的典故。

►初四7大禁忌

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1、灶王爺這天會來查戶口，所以不能出遠門。

2、灶神為廚房之神，因此不可以在廚房裸體、換衣服。

3、情侶與夫妻不宜在「廚房壁咚」，若觸犯容易影響夫妻情侶感情。

4、切勿在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神星君生氣，無法給你們加持。

5、爐灶不要堆東西，或有剩菜剩飯，要整理乾淨，並誠心禱告希望灶神給予一家平安。

6、不用針線：

婦女初四最好不要用針線補衣物，因為補衣物象徵補破洞，一年都會一直補。而針有煞氣，年節避免使用。

7、迎財日不可以自私小氣：

迎財日不宜自私，宜將拜完的禮品送給人，也適合佈施，如此一來財神會再賜你更多金銀財寶。

林霖老師則在臉書提到，大年初四是接神的日子，俗話說「送神早、接神晚」，送神的時間多在清晨，越早越好；反之，接神的時間多在午後，越晚越好！

林霖老師指出，在前一年的農曆12月24日送神回天庭，向玉皇大帝報告過去一年的所有作為，直到隔年初四，就要將神明接回家中繼續奉祀！因為要準備接神的供品，飯菜特別豐盛，所以也會說「初四頓頓飽 」。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。