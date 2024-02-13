從財閥淪落脫北者！宋仲基新作《路基完》飾演難民　他證實親身經歷

▲宋仲基在電影《路基完》飾演一名脫北者。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

韓國知名男演員宋仲基主演的新電影《路基完》（盧基菀）即將於3月1日在串流影視平台Netflix上映，改編自小說《遇見盧基菀》，描述來自北韓（朝鮮）的男主角充滿坎坷的逃亡人生，以及等待被證明為難民的艱辛歷程，擁有真實人生經歷的脫北者在看完電影預告後，表示電影描述相當寫實。

根據《亞洲自由電台》，電影《路基完》描述來自朝鮮民主主義人民共和國慈江道雩時郡的男主角路基完，誕生於合作農場管理委員會第7作業班的他和母親相依為命，然而在從北韓逃亡、脫北的過程中，卻因為遭到中國公安的追緝，導致母親死於一場事故。

路基完在母親死後便離開中國，前往位於歐洲的比利時，被迫忍受寒冷與飢餓，只為了在當地獲得難民資格認證。

身為脫北者的保羅‧韓（Paul Han）接受專訪時表示，他認為電影充分描寫過去他的逃亡生活。他透露，其實早年他曾經是北韓派遣至俄羅斯工作的勞工，然而當時他前往莫斯科只為了逃亡至美國的事情被傳開來，導致他在俄羅斯的平壤建設公司遭到北韓保安部盯上，也因此他被迫躲躲藏藏2年。

在電影裡，路基完想方設法證明，讓眼前的人權機構組織官員相信他來自北韓。對此，保羅證實了電影的真實性，表示過去真的接受蠻多次調查，因為對方不知道自己是真的北韓難民、還是來自中國的朝鮮族，抑或是來自俄羅斯的高麗人。

保羅透露，當初和他一起接受調查的其他4名脫北者，最終未能成功與他一同踏上前往美國的道路。