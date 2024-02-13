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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政壇時光機！大咖青澀照回顧　賴清德、蕭美琴10幾年前合影曝

記者皮心瑀／台北報導

迎接農曆春節，是回顧過去、展望未來的一個好時機。《ETtoday新聞雲》特別帶您坐上時光機，看看政壇大咖們的青澀時期。

賴清德、蕭美琴

▲▼賴清德、蕭美琴年輕合照。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

▲賴清德、蕭美琴年輕合照。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

賴清德與蕭美琴成為我國新一任正副總統。賴清德在競選公布副手人選時，公布了一張與蕭美琴三年前的合照，引來各界關注，而其實早在十幾年前，兩人就曾合影。

2019年賴清德卸任行政院長之際，蕭美琴曝光與他過去的照片。蕭美琴說，可能是因為這是賴清德從政二三十年來第一次休息，有時間能夠回顧過去、檢視自己從政的歷練和心得、整理自己的人生、看看書，所以一早就傳了十幾年前的老照片給她。

當時蕭美琴也鼓勵賴清德，「好好充電吧，未來更有力量！」

蔡英文

▲蔡英文推出「小英的18歲測驗」，18歲年輕照片意外曝光。（圖／翻攝自IG@tsai_ingwen）

▲蔡英文18歲年輕照片。（圖／翻攝自IG@tsai_ingwen）

總統蔡英文任期將滿，過去為支持18歲公民權，曾曝光自己學生時期的照片，神韻與現今一模一樣。

王世堅

王世堅這回重返立法院當上立委，也讓1993年時的年輕照片再度成為焦點。與現在比較，當年的王世堅明顯圓潤許多，不過他並不介意，臉書更放上插畫家A RAY所繪的復刻創作圖，引來網友討論。

▲▼王世堅18歲照片。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

▲王世堅18歲照片。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

事實上，為了力挺18歲公民權，王世堅也曾貼出自己年輕時的青澀照片，從相片中可見他穿著藍白相間的條紋上衣與深藍牛仔褲，頭上還帶著一頂棒球帽，模樣像極了「寶可夢」動畫主角「小智」。

柯建銘、韓國瑜

▲韓國瑜、柯建銘30年前照曝光。（圖／洪孟楷提供）

▲韓國瑜、柯建銘30年前照曝光。（圖／洪孟楷提供）

韓國瑜時隔23年重新回到立法院，與民進黨團總召柯建銘再次聚首。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷就在臉書貼出韓國瑜、柯建銘就任二屆立委時的照片，兩人當時的髮量對比現在都還算茂密。

侯友宜

▲▼侯友宜今昔對比。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自侯友宜臉書）

▲侯友宜今昔對比。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自侯友宜臉書）

侯友宜過去曾公開自己大四時在警大校門口拍下的照片，表示自己當時還留著一頭茂密烏黑的頭髮，但畢業以後認識了太太，太太擔心，當刑警常與嫌犯近距離搏鬥，希望他不要蓄髮，避免被歹徒抓髮反制，聽進了太太的話，開始留小平頭，一留就是41年，再沒改變過。

柯文哲

▲▼柯文哲跟陳佩琪的結婚照。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

▲柯文哲跟陳佩琪的結婚照。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

柯文哲的妻子陳佩琪大砲性格時常成為媒體焦點，不過與柯文哲鶼鰈情深，當柯文哲被攻擊時，多次跳出護夫。陳珮琪曾透露，柯文哲在九合一選前意見不合，柯文哲曾對她說「就算得天下，失去了妳，也是枉然」，
 

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