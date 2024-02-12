百年日式宿舍改裝「冰杯博物館」　認識珍稀百年冰杯享用台南限定冰淇淋

▲台南歷史建築赤崁東街日式宿舍歷經整修，打造「明治町」為名新品牌，特別推出「台南限定口味」的冰淇林及特色伴手禮，並在新春連假期間，推出「明治町新年優惠活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南歷史建築赤崁東街日式宿舍歷經整修，日前由台中知名冰店—宮原眼科團隊進駐，打造「明治町」為名新品牌，特別推出「台南限定口味」的冰淇林及特色伴手禮，並在新春連假期間，推出「明治町新年優惠活動」。

台南市民只要憑證購買雙球冰淇淋，即可免費升級聖代；享用冰淇淋沙龍即贈新年禮物。歡迎市民朋友春節期間。前往參觀，感受在百年歷史建築空間與環境中，輕鬆悠閒享用台南限定風味冰淇淋，度過愉快連假時光。

台南市政府文化局介紹，赤崁東街日式宿舍興建迄今已有百年歷史，建築屬第一代判任官丁種官舍。為善用歷史文化資產，並肩負將其活化再利用的使命，文化局以公私協力合作的方式，台中宮原眼科團隊（日日出股份有限公司）經公開招商取得經營權，規劃推出「明治町冰淇淋」新品牌，並將場館空間分為北棟與南棟，其中館內北棟二樓空間規劃為「冰杯博物館」，展出百年來人們為了「盛裝冰品」，精心製作出各式別具特色的冰杯容器，從人工吹製到手工模具並行製造，冰杯博物館在有限的館舍空間中，陳列出百餘款包含日本大正、昭和時期所使用逾百年的特色冰杯。

文化局補充，南棟場館空間則規劃販售「台南限定口味」冰淇淋，搭配精緻甜點組合而成的冰淇淋沙龍套餐，並販售有特色伴手禮。「台南限定口味」冰淇淋包含使用特選台南玉井愛文芒果的「赤崁夕照」；選用台南土鳯梨、洛神花的「大正浪漫」，以及選擇成功鹽花焦糖的「南都之夜」等。另外經營團隊也參照日式建築屋頂瓦片製成「明治町瓦餅」，也是極具場館特色的伴手禮盒。歡迎持續關注「明治町冰淇淋」臉書粉絲專頁，隨時掌握優惠活動訊息或商品資訊。

春節期間參觀資訊：

營業時間：初一至初四 10:30-18:30（除夕休館）

專線：06-220-3456

地址:台南市中西忠義路二段233巷2號