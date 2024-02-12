台南年初四恢復路邊停車收費　提升週轉滿足停車需求

▲台南市路邊停車格自13日（大年初四）起恢復停車收費，交通局提醒遊客多多利用「台南好停」APP查詢即時停車格位資訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢台南建城400暨2024台灣燈會，大量車潮及停車需求大，台南市路邊停車格自13日（大年初四）起恢復停車收費，交通局提醒遊客多多利用「台南好停」APP查詢即時停車格位資訊，安平賞燈民眾亦可利用APP公告燈會停車場即時停車位資訊連結，查詢周邊停車場使用狀況，減少找車位時間及衍生的道路壅塞狀況。

交通局局長王銘德表示，今年春節連續假期正值台南市年度盛事，各熱門旅遊景點湧入大量人潮及車潮，台灣燈會開展一週已有147萬人潮湧進，年初一單日更高達40萬人次，停車需求大增，必須公平合理分配有限的停車資源，讓返家團圓及賞燈旅遊的市民與遊客都能順暢出遊。

交通局長王銘德指出，13日（大年初四）台南市路邊停車格恢復停車收費，可減少春節連假期間車輛長佔停車格的情形，有效提升停車格位周轉率與使用效率，更方便遊客來往各觀光景點遊覽、享用美食及賞燈。

交通局呼籲，大台南地區的路邊停車格有87％已完成智慧化管理，民眾可以下載「台南好停」APP，在出門前查詢目的地鄰近停車格位的即時資訊規劃行程，就能避免臨時找不到停車格位而影響遊興，另外，使用APP線上繳納停車費，還能享有每筆折扣2元的優惠。同時APP也提供燈會停車場即時停車位資訊，請民眾多加利用。