遭挾4個月！以色列「成功解救2人質」　軍警聯手特別救援任務

▲以色列人質獲釋。圖為60歲的瑪曼(Fernando Simon Marman)及70歲的哈爾(Louis Har)。(圖/翻攝X)

記者王佩翊/編譯

以色列國防軍12日上午成功從加薩地區解救出2名人質,分別為60歲與70歲的男性,兩人健康狀況良好,生命體徵穩定。根據以軍統計,目前仍有134名人質遭哈瑪斯囚禁。

根據《美聯社》報導,以色列軍方稍早證實,12日上午從加薩地區救出2名人質,分別是60歲男子瑪曼(Fernando Simon Marman)與70歲男子哈爾(Louis Har)。

Two Israeli hostages rescued during an overnight mission in Rafah. During a joint operation between the IDF, ISA, and Israel Police, two Israeli hostages from Kibbutz Nir Yitzhak were rescued: Fernando Simon Marman (60) and Louis Har (70). They are both in good medical…

兩人皆是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列南部時遭到武裝分子綁架的人質,然而時隔4個月兩人終於成功被解救。

以色列軍方指出,兩人獲救時健康狀況穩定。根據以色列當局公開的數字,扣掉瑪曼與哈爾後,仍有134名人質遭到哈瑪斯囚禁。

瑪曼與哈爾目前已經搭乘軍機返回以色列,並被送往以色列最大醫院謝巴醫院(Sheba Hospital)接受一系列健康檢查,一旦確定身體無恙,便可重回家人懷抱。

《以色列時報》報導,以色列國防軍(IDF)、以色列國家安全局辛貝特(Shin Bet)與警方在拉法的特別行動中安全救出2名人質,這也是去年10月7日以來,第二度成功進行此類任務。

The Israel Defense Force has announced in a Joint-Statement with Shin Bet that they conducted a Ground Operation tonight within the City of Rafah in Southern Gaza in order to Rescue the Israeli Hostages, Fernando Marman and Louis Har who were both Kidnapped by Hamas from the Town… pic.twitter.com/qemwAGQKbk