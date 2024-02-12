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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會開直升機又會開帆船！　音樂博士林倩綺進立院「盼推文化法案」

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為國民黨立委林倩綺。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委林倩綺。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

擁有音樂博士學歷的國民黨不分區林倩綺不僅精通音樂，還會開直升機、有船舶證照、開帆船，平時更熱愛游泳、潛水，參加鐵人三項等。她笑稱，無論是嗜好喜好，她就是喜歡做到最好，遇到喜歡的事物也有不罷休的拚勁。身為原住民的她，未來新國會將推動文化領域的具體法案，也期待為原住民爭取更多福利。

林倩綺大學畢業後赴美取得音樂藝術碩博士學位，返鄉回台後，則進入大學擔任教職工作，除了擔任教職外，曾受邀擔任高雄縣政府文化局局長，在2011年也受邀擔任新北市政府文化局長。林倩綺認為，她喜歡接受挑戰，享受四處征戰的成就感，教學、學習用遠是她的最愛，永遠嫌不夠。

對於立法院的工作，林倩綺提到，他將提出文化領域修正法案，包括《文化資產保存法》應新增主管機關辦理文化資產指定或登錄案件，遇有社會重大爭議之情形時，明定主管機關應舉行聽證，並提高文化資產所有權人的獎勵、補償機制，促進文化資產保存。

另外，林倩綺也說，未來將修《文化藝術獎助及促進條例》，將原本齊頭式編足公共藝術經費，修改成採不同工程造價有不同比率級距編列或採個案限制經費，以免過度膨脹經費；《文化創意產業發展法》應提高營利事業、個人資金挹注行政院核定之國家戰略重點文化創意產業之投資抵減額度，增加文創產業的投資誘因；《文化基本法》修法設定預算比例保障文化發展經費等。

林倩綺也說，身為大學老師學者身分，期望能藉由長期擔任大學老師期間，與學生孩子的互動經驗，了解年輕學子的想法認知，讓國民黨找到被醜化汙名、被惡意定義的原因，讓年輕孩子因為重新認識而能理解與支持；身為原住民的身分，也期望能為原住民朋友們，積極爭取到從生活、生存、教育、文化、運動、健康各面向受到真正尊重、保障與協助。

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