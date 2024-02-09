沈伯洋20年前夾髮夾照曝光！　蘇巧慧憶過年「蹭飯學弟變立院同事」

▲蘇巧慧臉書po出20年前沈伯洋蹭飯照片。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

記者崔至雲／台北報導

今天是除夕，立委蘇巧慧在臉書PO出20年前的照片分享，以前在美國唸書時因為物價高，到了農曆年前都會自己煮家常菜，而現在的民進黨不分區立委沈伯洋當年也會帶著白飯來「蹭飯」。蘇笑稱，實在沒想到20多年後會從年節固定「飯咖」變成立法院同事，讓不少網友笑翻。

蘇巧慧在臉書上放上一張照片並說，以前在美國念書的時候，因為物價太高，都會和朋友們買食材回宿舍自己煮，到了農曆過年前，也一定會自己做幾道家常料理，多少彌補一些思鄉情緒。包括蘇家獅子頭、涼拌小黃瓜、麻婆豆腐、螞蟻上樹等，簡簡單單，和幾個朋友一起吃頓團圓飯。

蘇巧慧貼文的照片是他與一名中長髮的男生合影，該名男生頭上還夾著髮夾，蘇回憶，當時有個住在同棟宿舍的學弟和他室友，不只是年節固定「飯咖」，平常到了吃飯時間，時不時就會端著一鍋白飯出現。對方會說，「我們白飯有多煮，要不要一起吃…」、「最近治安不好，我們來幫忙看門…」。

蘇也說，「本來以為他們只是剛好都只帶白飯，後來發現他們真的只會煮白飯。照片中就是我和當年這位『蹭飯』學弟，二十多年後，我們從舍友變成立院同事，沈伯洋依然只會煮白飯，過年前夕翻到老照片，和大家分享。祝福大家回家團圓過好年，新年好運龍來報」。

該篇貼文也釣出沈伯洋留言說，「附帶一提，那個夾頭髮的，應該不是我的…頭髮太長了沒錢剪頭髮…」，讓蘇巧慧馬上回，「放大看看那個Hello Kitty ，當然……是我的夾子啊，連夾子都被你拿去用了！」逗趣互動笑翻網友。