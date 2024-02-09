　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋20年前夾髮夾照曝光！　蘇巧慧憶過年「蹭飯學弟變立院同事」

▲▼蘇巧慧臉書po出20年前沈伯洋蹭飯照片。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

▲蘇巧慧臉書po出20年前沈伯洋蹭飯照片。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

記者崔至雲／台北報導

今天是除夕，立委蘇巧慧在臉書PO出20年前的照片分享，以前在美國唸書時因為物價高，到了農曆年前都會自己煮家常菜，而現在的民進黨不分區立委沈伯洋當年也會帶著白飯來「蹭飯」。蘇笑稱，實在沒想到20多年後會從年節固定「飯咖」變成立法院同事，讓不少網友笑翻。

蘇巧慧在臉書上放上一張照片並說，以前在美國念書的時候，因為物價太高，都會和朋友們買食材回宿舍自己煮，到了農曆過年前，也一定會自己做幾道家常料理，多少彌補一些思鄉情緒。包括蘇家獅子頭、涼拌小黃瓜、麻婆豆腐、螞蟻上樹等，簡簡單單，和幾個朋友一起吃頓團圓飯。

蘇巧慧貼文的照片是他與一名中長髮的男生合影，該名男生頭上還夾著髮夾，蘇回憶，當時有個住在同棟宿舍的學弟和他室友，不只是年節固定「飯咖」，平常到了吃飯時間，時不時就會端著一鍋白飯出現。對方會說，「我們白飯有多煮，要不要一起吃…」、「最近治安不好，我們來幫忙看門…」。

蘇也說，「本來以為他們只是剛好都只帶白飯，後來發現他們真的只會煮白飯。照片中就是我和當年這位『蹭飯』學弟，二十多年後，我們從舍友變成立院同事，沈伯洋依然只會煮白飯，過年前夕翻到老照片，和大家分享。祝福大家回家團圓過好年，新年好運龍來報」。

該篇貼文也釣出沈伯洋留言說，「附帶一提，那個夾頭髮的，應該不是我的…頭髮太長了沒錢剪頭髮…」，讓蘇巧慧馬上回，「放大看看那個Hello Kitty ，當然……是我的夾子啊，連夾子都被你拿去用了！」逗趣互動笑翻網友。

ET快訊
科技業男友領40萬年終！　她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪
婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付
快訊／筋肉媽媽宣布再婚！
王瞳摸到硬塊「一串腫瘤像葡萄」！　醫警告了
刮刮樂「首輛賓士」出現！　高雄情侶飛來吉兆刮中
龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬
最愛這一味！　情色網紅「讓阿公睡免錢」月賺250萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴陸旅遊團突喊卡惹議！　謝欣霓嗆：要跪著收人民幣才叫尊嚴？

新國會上演驚悚吸睛大戲　柯建銘喊輸贏還早：立院局局變、局局亂

污染場址變成台積電　新科立委李柏毅曝未來4年任務

沈伯洋20年前夾髮夾照曝光！　蘇巧慧憶過年「蹭飯學弟變立院同事」

「吉龍舞春」諧音哏猜到了嗎？　六都龍年春聯大比拚

柯文哲小年夜發「352字反省文」自問：是否做了些錯誤的決定

外交官的甜蜜羈絆　5歲虎斑貓MiuMiu遠渡重洋拚外交

醫曝西布特羅「1公克不到10元」　林靜儀、王定宇參戰反擊

韓國瑜春聯喊到4800元！她貼門外1晚就被偷：我的韓院長被幹走了

習近平拜年堅決反對台獨　評2023年「風景這邊獨好」

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

李明珊「手當雞塊炸」二度燙傷　「掉了一層皮」還塗錯藥膏

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

Jessi一開口「男藝人全怕怕XD」　劉在錫驚見電子菸...結果超糗

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

赴陸旅遊團突喊卡惹議！　謝欣霓嗆：要跪著收人民幣才叫尊嚴？

新國會上演驚悚吸睛大戲　柯建銘喊輸贏還早：立院局局變、局局亂

污染場址變成台積電　新科立委李柏毅曝未來4年任務

沈伯洋20年前夾髮夾照曝光！　蘇巧慧憶過年「蹭飯學弟變立院同事」

「吉龍舞春」諧音哏猜到了嗎？　六都龍年春聯大比拚

柯文哲小年夜發「352字反省文」自問：是否做了些錯誤的決定

外交官的甜蜜羈絆　5歲虎斑貓MiuMiu遠渡重洋拚外交

醫曝西布特羅「1公克不到10元」　林靜儀、王定宇參戰反擊

韓國瑜春聯喊到4800元！她貼門外1晚就被偷：我的韓院長被幹走了

習近平拜年堅決反對台獨　評2023年「風景這邊獨好」

尼克爭冠拚了　交易補強活塞最強歐陸射手波格丹諾維奇

除夕夜打牌「誰手氣最旺」？12生肖財運出爐　這2類人偏財運旺翻

克蕭讚嘆大谷翔平腦袋很靈活　想學山本由伸「丟標槍」

21歲男曝「領養5歲孤兒女童」！照片瘋傳惹眾怒　孩子家長急報警

瓜地馬拉總統首發聲　想同時與台灣、中國發展關係

赴陸旅遊團突喊卡惹議！　謝欣霓嗆：要跪著收人民幣才叫尊嚴？

新國會上演驚悚吸睛大戲　柯建銘喊輸贏還早：立院局局變、局局亂

《換乘戀愛》海恩「我剪瀏海了」！　成果照神逆齡…狂吸10萬人朝聖

靠抖音賺大錢！　女網紅拍片炫耀「21歲無貸款買房」被罵爆

國5恐從早塞到傍晚！　除夕「國道上午壅塞5路段」先掌握

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

柯文哲發小年夜反省文自問：是否做了錯誤的決定

西布特羅1克不到10元　林靜儀、王定宇參戰反擊

春聯喊到4800元！她崩潰：我的韓國瑜被幹走了

「外交貓」MiuMiu遠渡重洋拚外交

習近平拜年：堅決反對台獨

台糖肉品檢出瘦肉精為個案　許淑華：利用食安抹黑者應道歉

傳年後將到台中市政府任職　蔡壁如證實了

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

沈伯洋20年前夾髮夾照曝光！　蘇巧慧憶過年「蹭飯學弟變立院同事」

「吉龍舞春」諧音哏猜到了嗎？　六都龍年春聯大比拚

蔡政府停招赴陸旅遊團！業者嗆快收回禁團令　擬520上街抗議

為韓國瑜春聯花2小時衝來台北！　原花200網購最後暖送獨居伯

快訊／3百多件台糖肉片僅1件檢出瘦肉精　食安辦曝4可能污染源

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

更多熱門

相關新聞

除夕4生肖偏財運旺　屬猴中獎機會多

除夕4生肖偏財運旺　屬猴中獎機會多

除夕除了壓歲錢之外，不少民眾也會購買彩券、刮刮樂試手氣。清水孟國際塔羅小孟老師分享12生肖的除夕財運，屬牛、兔、龍、狗的朋友偏財運不錯，其中屬兔的人偏財旺適合買彩券，此外，屬猴的朋友財富將有貴人相助，摸彩券中獎機會多。

迎除夕10禁忌一次看！　第4點觸犯衰整年

迎除夕10禁忌一次看！　第4點觸犯衰整年

命理師曝除夕發紅包原因　1招開運換氣

命理師曝除夕發紅包原因　1招開運換氣

斷捨離！12星座新年最該Bye的是？

斷捨離！12星座新年最該Bye的是？

過年不用回婆家「只提1要求」　一票讚開明

過年不用回婆家「只提1要求」　一票讚開明

關鍵字：

沈伯洋髮夾蘇巧慧過年立院

讀者迴響

熱門新聞

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

浦發銀行沒年終送家書　宣告換董事長

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

爸修行40年還俗　兒怒：你回來幹嘛

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

舒華二度病倒暫停活動！　「持續出現頭暈症狀」

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

更多

最夯影音

更多
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大
PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面