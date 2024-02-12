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高雄走春必搭！「黃色小鴨」渡輪來了　往返鼓山旗津看海景

▲▼高雄又有新渡輪了！全新「雄棧1號」啟航　黃色小鴨外觀拍到爆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄黃色小鴨渡輪，外觀超吸睛。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

睽違6年！高雄市輪船公司再度迎來最新綠能渡輪「雄棧1號」，這次新船亮相，配合高雄「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂」主題，邀請到最可愛的黃色小鴨為新船穿上吸睛的外衣，歡迎高雄市民及來訪遊客們，伴著海風徜徉在旗津-鼓山航線中，欣賞沿途港灣美景。

台船公司不惜成本協助市府打造新的雄棧1號渡輪，這艘渡輪日前啟用將投入旗鼓航線，讓旗津鼓山間往來民眾享受優質渡輪服務。

另外，「呼應市府積極推動2050淨零排放目標」，市府將持續進行渡輪電動化，以低噪音、低震動、零污染的海上綠能交通友善海洋，活化高雄港區，讓高雄市民及觀光客感受到高雄港市之美。

▲▼高雄又有新渡輪了！全新「雄棧1號」啟航　黃色小鴨外觀拍到爆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄全新渡輪配合活動，以黃色小鴨造型為新船穿上吸睛外衣。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄又有新渡輪了！全新「雄棧1號」啟航　黃色小鴨外觀拍到爆。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次雄棧1號啟航除新船亮相外，配合1/27-2/25「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂」主題，首航就邀請到最可愛的黃色小鴨為新船穿上吸睛的外衣，伴著海風徜徉在旗津-鼓山航線中，遊客可欣賞沿途港灣美景。

輪船公司董事長黃淑美說，配合市府綠能推動，本次新建電力驅動渡輪計畫，是由高雄市政府自籌，加上向環境部爭取核撥經費共1.6億，規劃於111至113年間打造三艘電動渡輪（49噸兩艘、99噸一艘），雄棧1號為第一艘49噸電動渡輪，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛二輪機車，後續將加入旗津-鼓山航線載運服務行列。

▼全新「雄棧1號」啟航。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄又有新渡輪了！全新「雄棧1號」啟航　黃色小鴨外觀拍到爆。（圖／記者賴文萱翻攝）

輪船公司將努力爭取汰換老舊渡輪，本次計畫案以船齡逾15年以上的老舊渡輪優先汰換，並參考先前「旗福1號、旗福2號」電動渡輪設備規格及使用狀態，持續推出更好、更優化的渡輪。

雄棧1號的命名，代表未來這艘船要帶大家從海上看最美的高雄，從過去充滿棧板的倉庫港口，已搖身變成讓高雄人驕傲的灣區美景。

未來高雄市輪船(股)公司將針對港區重點地區新闢接駁航線，持續發展高雄市港區觀光並兼顧環境維護，增添地方綠能交通風氣及改善沿岸居民日常生活品質。

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