你會慶祝「失敗日」嗎？她做蛋糕到半夜沮喪　7歲兒一句話震撼

▲大部分的人都討厭失敗，芬蘭卻有「失敗日」讓人們慶祝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／褚士瑩

摘自／大田出版《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學》

Jessica Wood是一個2014年起定居芬蘭的英國人，她曾經發布過一篇文章，標題是「為什麼芬蘭有一個國家失敗日？」大意是，10月13日是芬蘭的「失敗日」，起源於2010年，芬蘭大學生發現，雖然市場上有很多充滿挑戰的新企業和新工作，但自認「不夠好」的恐懼，阻礙了許多芬蘭年輕人去追求這些工作。他們因此特地舉辦了首屆「失敗日」活動，結果很快在芬蘭國內引起了廣泛的關注。

諾基亞董事會主席Jorma Ollila、憤怒鳥（Angry Birds）的創作者彼得‧韋斯特巴卡（Peter Vesterbacka）和男子冰球隊教練尤卡‧亞洛寧（Jukka Jalonen）等芬蘭社會知名人士都表態支持這個節日。到現在許多芬蘭藝術家、媒體名人和政治家繼續支持這個節日，並在官方網站上分享自己如何把失敗變成勝利的故事。

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芬蘭人為什麼要慶祝失敗？其實芬蘭社會跟華人社會很像，對於失敗是充滿排斥、不認可的。對成功的渴望，造就了芬蘭許多有才華的人，雖然取得了很多成就，但也讓其他人感到自己能力不足，害怕嘗試新事物。所以失敗日的組織者強調，犯錯是生活中正常和健康的一部分，它會走向成功，而不是減損成功。

每年的失敗日，主辦者會特地邀請知名人士和成就卓著的人發言，解釋他們在自己的成功之旅中遇到的挫折，以及他們如何從失敗中學習的故事，鼓勵更多人去嘗試新的或困難的事物，而不去擔心後果，幫助人們有信心地走出舒適圈。活動參與者也會在網路上分享自己失敗的故事和照片，並在社群媒體上標註「#dayforfailure」，解除我們害怕面對別人批評的傾向—無論是離婚、落榜、生一場大病、被喜歡的人拒絕，或是像「婦仇者廚房」那樣展現慘不忍睹的燒焦蛋糕。

芬蘭失敗日值得學嗎？

我在哲學諮商中，面對追求成功、無法忍受失敗的客戶時，時常會告訴他們這個芬蘭失敗日的故事，同時問他們，「失敗日」是否值得仿效？為什麼？

很多人想都不想就說：不值得，因為成功才值得關注慶祝，失敗有什麼好慶祝的？也有些人思考之後說：值得，因為可以想想如何從失敗中學習，並將其轉化為成功。

但是，用「失敗為成功之母」來解釋失敗日，犯的邏輯錯誤是：如果為了成功的「結果」，所以慶祝失敗日，那麼這樣的失敗也只是臥薪嘗膽、認為自己是在通向成功的「過程」，並沒有真心接納自己跟自己的失敗。換句話說，這兩種說法的人，其實都是注重結果，而忽視過程的。

有一次，一位哲學諮商客戶告訴我，她真心認為芬蘭失敗日是值得仿效的。至於失敗會不會帶來成功，其實一點都不重要。她說明自己之所以會有這樣的想法，是兒子7歲那年，有天晚上她在做蛋糕，因為是第一次做，結果原本以為很簡單的蛋糕，竟然從晚飯後做到快半夜了還沒做好，對此特別頹喪。

▲為兒子做生日蛋糕而沮喪，沒想到反而被兒子一句話振奮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「早知道要這麼久，我就不做了。」她記得自己出聲抱怨道。但是7歲的兒子卻說：「媽媽，妳難道不認為這是一件好事嗎？要是沒做過，怎麼會知道做蛋糕要這麼長的時間呢？」

她說，兒子雖然年紀很小，聲音很小，這句話卻讓她醍醐灌頂，讓她看到自己每每會頹喪、會抱怨，都是因為很注重「結果」造成的。

我們每天的日常生活，每個角落都出現各式各樣的「成功學」，不只「成功的話術」，就連穿衣服都有「成功的穿搭」，過於追求成功的觀念已經讓大家越來越焦慮。108課綱、教育改革面臨的阻力，就是非常典型的例子。為了讓孩子學業成功，事業成功、婚姻成功，大家奮力去追求，結果整個社會都很疲憊。

「大人們通常不能坦然接受自己的失敗，更不能夠接受孩子們的失敗，彷彿孩子是為自己來這個世界雪恥的。當父母把孩子生下來，彷彿這個孩子就會背負著重責大任，必須成為一個完美的人，萬一考試考了倒數，把家裡弄得亂七八糟收拾不好，或是一次又一次把碗打翻，這一個個小小的失敗，都讓父母覺得是不能容忍的，卻似乎忘記了失敗本來就是成長、生活應有的樣子。」這個真心認為失敗日是個好主意的哲學諮商客戶這麼說。她的反思，有如美麗的音樂，敲擊著我思考的深處。

★本文摘自大田出版《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學》，作者褚士瑩，一個從小就喜歡到世界盡頭去旅行的國際NGO工作者。在別人眼中的他象徵行動力、高效率，全職NGO工作以外，還計畫不同的挑戰、旅行、學習，保持運動習慣，不拖稿出版新書。不過緊急求快卻慢慢侵蝕生活，難道以前都活錯了嗎？「活在未來」真的幸福嗎？他問自己，你到底急什麼？褚士瑩決定與「快」宣戰──他開始一天只做三件重要的事，不慌不忙。