　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你會慶祝「失敗日」嗎？她做蛋糕到半夜沮喪　7歲兒一句話震撼

▲▼絕望,失落,難過,霸凌,失業,痛苦,失敗,男性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大部分的人都討厭失敗，芬蘭卻有「失敗日」讓人們慶祝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／褚士瑩
摘自／大田出版《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學

Jessica Wood是一個2014年起定居芬蘭的英國人，她曾經發布過一篇文章，標題是「為什麼芬蘭有一個國家失敗日？」大意是，10月13日是芬蘭的「失敗日」，起源於2010年，芬蘭大學生發現，雖然市場上有很多充滿挑戰的新企業和新工作，但自認「不夠好」的恐懼，阻礙了許多芬蘭年輕人去追求這些工作。他們因此特地舉辦了首屆「失敗日」活動，結果很快在芬蘭國內引起了廣泛的關注。

諾基亞董事會主席Jorma Ollila、憤怒鳥（Angry Birds）的創作者彼得‧韋斯特巴卡（Peter Vesterbacka）和男子冰球隊教練尤卡‧亞洛寧（Jukka Jalonen）等芬蘭社會知名人士都表態支持這個節日。到現在許多芬蘭藝術家、媒體名人和政治家繼續支持這個節日，並在官方網站上分享自己如何把失敗變成勝利的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

芬蘭人為什麼要慶祝失敗？其實芬蘭社會跟華人社會很像，對於失敗是充滿排斥、不認可的。對成功的渴望，造就了芬蘭許多有才華的人，雖然取得了很多成就，但也讓其他人感到自己能力不足，害怕嘗試新事物。所以失敗日的組織者強調，犯錯是生活中正常和健康的一部分，它會走向成功，而不是減損成功。

每年的失敗日，主辦者會特地邀請知名人士和成就卓著的人發言，解釋他們在自己的成功之旅中遇到的挫折，以及他們如何從失敗中學習的故事，鼓勵更多人去嘗試新的或困難的事物，而不去擔心後果，幫助人們有信心地走出舒適圈。活動參與者也會在網路上分享自己失敗的故事和照片，並在社群媒體上標註「#dayforfailure」，解除我們害怕面對別人批評的傾向—無論是離婚、落榜、生一場大病、被喜歡的人拒絕，或是像「婦仇者廚房」那樣展現慘不忍睹的燒焦蛋糕。

芬蘭失敗日值得學嗎？

我在哲學諮商中，面對追求成功、無法忍受失敗的客戶時，時常會告訴他們這個芬蘭失敗日的故事，同時問他們，「失敗日」是否值得仿效？為什麼？

很多人想都不想就說：不值得，因為成功才值得關注慶祝，失敗有什麼好慶祝的？也有些人思考之後說：值得，因為可以想想如何從失敗中學習，並將其轉化為成功。

但是，用「失敗為成功之母」來解釋失敗日，犯的邏輯錯誤是：如果為了成功的「結果」，所以慶祝失敗日，那麼這樣的失敗也只是臥薪嘗膽、認為自己是在通向成功的「過程」，並沒有真心接納自己跟自己的失敗。換句話說，這兩種說法的人，其實都是注重結果，而忽視過程的。

有一次，一位哲學諮商客戶告訴我，她真心認為芬蘭失敗日是值得仿效的。至於失敗會不會帶來成功，其實一點都不重要。她說明自己之所以會有這樣的想法，是兒子7歲那年，有天晚上她在做蛋糕，因為是第一次做，結果原本以為很簡單的蛋糕，竟然從晚飯後做到快半夜了還沒做好，對此特別頹喪。

▲▼生日蛋糕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲為兒子做生日蛋糕而沮喪，沒想到反而被兒子一句話振奮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「早知道要這麼久，我就不做了。」她記得自己出聲抱怨道。但是7歲的兒子卻說：「媽媽，妳難道不認為這是一件好事嗎？要是沒做過，怎麼會知道做蛋糕要這麼長的時間呢？」

她說，兒子雖然年紀很小，聲音很小，這句話卻讓她醍醐灌頂，讓她看到自己每每會頹喪、會抱怨，都是因為很注重「結果」造成的。

我們每天的日常生活，每個角落都出現各式各樣的「成功學」，不只「成功的話術」，就連穿衣服都有「成功的穿搭」，過於追求成功的觀念已經讓大家越來越焦慮。108課綱、教育改革面臨的阻力，就是非常典型的例子。為了讓孩子學業成功，事業成功、婚姻成功，大家奮力去追求，結果整個社會都很疲憊。

「大人們通常不能坦然接受自己的失敗，更不能夠接受孩子們的失敗，彷彿孩子是為自己來這個世界雪恥的。當父母把孩子生下來，彷彿這個孩子就會背負著重責大任，必須成為一個完美的人，萬一考試考了倒數，把家裡弄得亂七八糟收拾不好，或是一次又一次把碗打翻，這一個個小小的失敗，都讓父母覺得是不能容忍的，卻似乎忘記了失敗本來就是成長、生活應有的樣子。」這個真心認為失敗日是個好主意的哲學諮商客戶這麼說。她的反思，有如美麗的音樂，敲擊著我思考的深處。

▲▼大田出版《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學》（圖／大田出版）

★本文摘自大田出版《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學》，作者褚士瑩，一個從小就喜歡到世界盡頭去旅行的國際NGO工作者。在別人眼中的他象徵行動力、高效率，全職NGO工作以外，還計畫不同的挑戰、旅行、學習，保持運動習慣，不拖稿出版新書。不過緊急求快卻慢慢侵蝕生活，難道以前都活錯了嗎？「活在未來」真的幸福嗎？他問自己，你到底急什麼？褚士瑩決定與「快」宣戰──他開始一天只做三件重要的事，不慌不忙。

ET快訊
快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里
快訊／地牛翻身！23：49發生有感地震狂搖數秒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你會慶祝「失敗日」嗎？她做蛋糕到半夜沮喪　7歲兒一句話震撼

新竹芎林人「停車神技」躲檢舉達人！警認證：無違反禁停規則

南投23：49發生規模5.0地震　「轟轟」兩聲地鳴超明顯

快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

快訊／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震狂搖數秒

燈會小卡「爸爸的願望」藏洋蔥！3行字逼哭萬人：後座力好強…

快訊／氣象局23:00發布「9縣市」濃霧特報　能見度不足200公尺

尼姑搭高鐵突巴乘客頭「X你祖宗8代」！他遭毆傻眼：發生啥事

對過世貓說出「我愛你」後爆哭！她懷疑：我有愛到他嗎？

22小時未闔眼！粉紅超跑狂飆75K　深夜駐駕伸港福安宮　凌晨1點起轎

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

他酒店選妃被嚇壞！　老司機狂推：這種才讚

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

搜救犬勇衝土國救人！ 健檢抽血後露無奈表情

你會慶祝「失敗日」嗎？她做蛋糕到半夜沮喪　7歲兒一句話震撼

新竹芎林人「停車神技」躲檢舉達人！警認證：無違反禁停規則

南投23：49發生規模5.0地震　「轟轟」兩聲地鳴超明顯

快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

快訊／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震狂搖數秒

燈會小卡「爸爸的願望」藏洋蔥！3行字逼哭萬人：後座力好強…

快訊／氣象局23:00發布「9縣市」濃霧特報　能見度不足200公尺

尼姑搭高鐵突巴乘客頭「X你祖宗8代」！他遭毆傻眼：發生啥事

對過世貓說出「我愛你」後爆哭！她懷疑：我有愛到他嗎？

22小時未闔眼！粉紅超跑狂飆75K　深夜駐駕伸港福安宮　凌晨1點起轎

美媒：布林肯將會王毅　氣球事件以來美中最高層接觸

陳宗彥涉性招待爆吃案　法務部3點聲明回應了

蘇納克談俄烏戰爭：中國應扮演負責任角色

高中木聯／16強出爐！ 羅工轉型木棒組三年創隊史紀錄

獨／運鈔車22歲保全盜200萬落網　目擊者爆「脫制服逃亡」畫面曝光

你會慶祝「失敗日」嗎？她做蛋糕到半夜沮喪　7歲兒一句話震撼

新竹芎林人「停車神技」躲檢舉達人！警認證：無違反禁停規則

ChatGPT被找到有Bug！他「限制一條件」讓AI下跪2次：我怕了

全新預告影像！《名偵探柯南 灰原哀物語〜黑鐵的神祕列車〜》台灣將上映

王毅談「氣球事件」怒轟美國政治鬧劇：歇斯底里濫用武力

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

生活熱門新聞

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

農曆2月要來了！「這生肖」樂透中獎機率高

南投發生規模5.0地震「轟轟」兩聲地鳴超明顯

快訊／氣象局23:00發布濃霧特報

尼姑搭高鐵失控巴乘客！遭阻怒罵：X你祖宗8代

一喊「7字通關密語」！白沙媽停轎

雪隧神龜速限70開45！國道警PO照開罰

粉紅超跑飆75K　深夜駐駕伸港福安宮

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

更多熱門

相關新聞

一直想「下一件事」可能身心分離

一直想「下一件事」可能身心分離

「活在未來」就是我的慣性，好像我這部肉身機器的原廠設定一樣，就算我勉強自己活在「現在」，但是要不了幾分鐘，又會自然而然地從「當下」消失到「未來」。⋯⋯於是我才看懂，「明天會更好」的空泛期許，其實就是一種對今天、對當下的逃避，彷彿現在一切的不合理，都會因為未來的存在而變得合理⋯⋯

「緊急事」只是止血　往往不重要

「緊急事」只是止血　往往不重要

追求快速生活會面臨「3大重災區」

追求快速生活會面臨「3大重災區」

結了婚一樣孤獨！她婚後陷憂鬱症

結了婚一樣孤獨！她婚後陷憂鬱症

運動聽電音「更能燒卡路里」！

運動聽電音「更能燒卡路里」！

關鍵字：

褚士瑩慢哲學大田出版

讀者迴響

熱門新聞

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

農曆2月要來了！「這生肖」樂透中獎機率高

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

南投發生規模5.0地震「轟轟」兩聲地鳴超明顯

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

少校外遇莒光甜心被正宮抓　遭5大過開鍘

快訊／氣象局23:00發布濃霧特報

尼姑搭高鐵失控巴乘客！遭阻怒罵：X你祖宗8代

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑
教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面