黃敏惠初二廟宇發放小紅包　力薦市區小旅行





▲▼ 黃敏惠市長 大年初二各大廟宇發送限量龍年開運紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

初二回娘家，嘉義市返鄉探親、遊玩人潮湧現。嘉義市長黃敏惠今(11)日上午前往震安宮、朝天宮、大天宮及文財殿發送限量龍年開運小紅包，祝福市民朋友平安開運一整年，吸引民眾排隊索取沾福氣，現場大排長龍。





市長黃敏惠表示，自大年初一起一連兩天率領市府團隊到嘉義市各大廟宇參拜，祈求風調雨順、國泰民安，市民朋友平安健康。市長也祝福新的一年，大家龍騰財來、大吉大利，新春愉快！





許多民眾一早就來排隊等候，領了小紅包個個眉開眼笑，期盼在新的一年能諸事好運，黃敏惠市長親切和前來領取小紅包的民眾拍照、互道新年快樂，現場氣氛熱鬧溫馨。

市府表示，初二回娘家，春節假期最適合來嘉義市小旅行，無論是古蹟變身的嘉義市立美術館，或是令日本設計界GoodDesign肯定的實驗木場，都是不能錯過的網美打卡熱點，市區還有6000多棟的木造老屋，許多都已改造成為甜點、咖啡店等不同樣貌的空間。白天可以租一輛YouBike，到嘉義舊監、檜意森活村、嘉義製材所、車庫園區、花磚博物館和森林之歌等，見證嘉義繁榮的林業歷史、感受日式木造建築之美；晚上還可以到蘭潭觀賞水舞，逛文化路夜市，非常歡迎大家來「嘉」走春。

