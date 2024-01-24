訂外送手滑多打1個0「20變200」　男餐桌被巨量雞塊淹沒崩潰

▲男發現訂餐訂錯崩潰。（圖／翻攝自TikTok／lynn_j_goat）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子想幫家人訂20個雞塊，卻不小心多打1個0，使得餐點送到時，一口氣收到200個雞塊，這家人餐桌被大量雞塊淹沒的爆笑畫面，分享到網路後爆紅，獲得1千多萬人次點閱。

女子潔西卡(Jessica Vaccaro)上周在TikTok分享影片後立即爆紅，影片中可看到，由於丈夫訂餐寫錯數量，導致他們家的餐桌被大量雞塊淹沒，雖然桌子已經滿到快沒有地方放，他們仍未開完所有的雞塊餐盒，只開了200個雞塊中的160個。

潔西卡的丈夫克里斯(Chris)發現自己犯下大錯，崩潰趴在桌上苦笑，一旁母親則在繼續開餐盒，結果看到又是雞塊，也忍不住大笑起來，全家人哈哈笑成一團。

影片爆紅後，潔西卡表示，事件其實發生在2017年，只是她最近才分享到網路上，丈夫原本只是想訂20個雞塊，結果外送卻送來200個，當他們發現餐點製作時間特別久時也沒有懷疑，以為只是因為餐點是現做的，所以比較花時間，直到看到20盒雞塊傻住。

潔西卡表示，「我當時心想，這是惡作劇嗎」，而且速食店還貼心附上大量沾醬搭配，外送員告訴他們，這是他送過最大量的訂單。由於餐點實在是多到吃不完，這家人最後把多餘的食物打包，送給附近的遊民，沒有浪費而是提供給有需要的人。