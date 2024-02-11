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別只穿紅色！12星座「過年開運色」曝　穿對旺財運、招好桃花

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

▲命理師曝12星座的過年開運色，讓你在穿新衣的同時，好運旺旺來。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

農曆新年到！按照習俗也是換新衣、迎接新氣象的好時機，而不同的顏色則含有不同的寓意，在新的一年只要穿著適合自己星座的開運色，就可以增加好運、招財、保健或提升人緣。 對此，塔羅牌老師艾菲爾公開了2024年12星座的過年開運色，讓你在穿新衣的同時，好運旺旺來！

艾菲爾於近日在臉書專頁「塔羅牌老師艾菲爾」分享，2024年12星座分別適合在農曆新年穿著什麼顏色衣物或搭配什麼顏色的飾品。

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牡羊座：紅色

代表熱情、活力和勇氣。 在新年期間，穿著紅色衣服或配戴紅色飾品，可以增強白羊座的自信和魅力，也可以吸引財運和桃花。

金牛座：綠色

代表穩定、豐收和財富。 在新年期間，穿著綠色衣服或配戴綠色飾品，可以增加金牛座的財富和健康，也可以平衡情緒和心靈。

雙子座：黃色

代表智慧、溝通和變化。 在新年期間，穿著黃色衣服或配戴黃色飾品，可以增加雙子座的學習和創意，也可以拓展人際和機會。

巨蟹座：粉紅色

代表溫柔、愛情和家庭。 在新年期間，穿著粉紅色衣服或配戴粉紅色飾品，可以增加巨蟹座的感情和親情，也可以療癒心靈和身體。

獅子座：金色

代表尊貴、權力和光彩。 在新年期間，穿著金色衣服或配戴金色飾品，可以增加獅子座的地位和影響力，也可以吸引目光和注意。

處女座：灰色

代表理性、細節和優雅。 在新年期間，穿著灰色衣服或配戴灰色飾品，可以增加處女座的分析和規劃能力，也可以展現低調和優雅的風格。

天秤座：藍色

代表平衡、美感和協調。 在新年期間，穿著藍色衣服或配戴藍色飾品，可以增加天秤座的魅力和人氣，也可以維持心境和關係的和諧。

天蠍座：黑色

代表神秘、深刻和轉化。 在新年期間，穿著黑色衣服或配戴黑色飾品，可以增加天蠍座的洞見和影響力，也可以保護自己免受負面能量的侵擾。

射手座：紫色

代表冒險、自由和靈性。 在新年期間，穿著紫色衣服或配戴紫色飾品，可以增加射手座的旅遊和學習機會，也可以提升自己的智慧和信念。

摩羯座：棕色

代表務實、穩重和成熟。 在新年期間，穿著棕色衣服或配戴棕色飾品，可以增加摩羯座的事業和責任感，也可以展現自己的實力和信心。

水瓶座：白色

代表清新、創新和未來。 在新年期間，穿著白色衣服或配戴白色飾品，可以增加水瓶座的靈感和想法，也可以表達自己的個性和理想。

雙魚座：綠松石色

代表夢幻、浪漫和直覺。 在新年期間，穿著綠松石色衣服或配戴綠松石色飾品，可以增加雙魚座的想像力和創造力，也可以吸引愛情和友誼。

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