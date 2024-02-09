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春節「年味」變淡？網點「1催淚原因」：跟平常一樣不特別了

近年農曆過年將至時，就會有網友討論越來越淡的「年味」原因；示意圖。（Pixabay／Image by Ilham Nor）

▲不少人認為現在過春節「年味」變淡了。示意圖。（Pixabay／Image by Ilham Nor）

圖文／鏡週刊

隨農曆春節的到來，不少人就會懷念記憶中的「年味」，就有一名網友提及，七年級的過年有鞭砲聲、買年貨、爐火味等美好回憶，如今卻漸漸感到「年味」越來越淡。貼文曝光，馬上釣出大批有感網友到場參與討論，有人指出關鍵點，「長輩走了，只剩小家庭就跟平常一樣沒啥特別了。」

一名網友於PTT八卦板以「到底什麼是記憶中的『年味』淡了」為題發文，直言聽到很多人都說近年「年味越來越淡了」，好奇大家對於「年味」的記憶是什麼？對七年級來說，可能是水鴛鴦到處炸的鞭砲味、逛迪化街的糖果味、買新衣的新衣味、阿嬤炊菜頭粿的味道或圍爐的爐火味，「年味淡了，那到底是什麼味兒淡了？」

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貼文一出引發熱議，有網友點出關鍵，少子化加上小家庭盛行，「阿公阿嬤那一輩長輩畢業以後就不回老家了」、「爺爺奶奶走後家族就散了」、「長輩走了，只剩小家庭就跟平常一樣沒啥特別了。」「我家老人都死了，過年團圓飯現在就自家爸媽加小孩吃，沒有圍爐的感覺」、「以前10幾20人吃，現在幾個人吃」、「少子化現在團圓飯根本不會超過10人」、「沒有小孩，不能放炮，沒人團聚。老的死光，年輕的沒生」。

也有網友提及，科技增加便利性，「以前久久才能見上一面，現在可以天天視訊，只能說，科技拉近距離，讓團圓的年味變淡」、「沒電腦3C就有年味，高科技讓大家不出門」、「以前是過年才吃得到大魚大肉、買玩具、新衣服，現在這些都是日常了，以前看老三台新年特別節目有共同話題，現在太多選擇各看各的反而沒什麼交集」。

也有人分析，「都跑出國玩不就變天數比較多的連假了」、「出國不用在台灣人擠人」、「出國玩好多了，硬要綁在一起塞車人擠人，好幾天吃重複加熱的飯菜」、「都出國了，難得一年有長假可以放」、「都跑出國玩，沒人要煮年菜，吃外面」；另有人稱「現在過年少串門了，熱鬧沒了年味當然就少了」、「年味=假掰味，看看大家演技有沒有精進」。

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