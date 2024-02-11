新婚男為求職「消除配偶欄」　丟了工作還遭判囚1年2月

▲李姓男子為求職順利，竟將戶籍謄本上配偶欄妻子名字、記事欄位隱匿消除。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

李姓男子為了求職，得知要應徵的公司，傾向聘用未婚單身員工，竟異想天開將戶籍謄本配偶欄妻子的名字、記事欄位隱匿消除，再影印紙本提供予新公司，作為新進人員到職資料，事後該公司發現真相後直接告發地檢署。士林地院審結，依行使變造公文書罪，處有期徒刑1年2月。

昔日大陸有人為求職場順利，會隱藏已婚狀況，出現「隱婚族」，但在台灣若是為了隱瞞婚姻狀況，擅自修改戶政事戶所發出的公文，是會有刑事責任的。

判決指出，2019年甫新婚的李男知悉某公司招募到大陸地區鄭州經理職務，傾向聘用未婚單身員工，他決定在應徵前，先申請全戶戶籍謄本後，將配偶欄妻子名字、記事欄位「尚省略記事2筆」註記隱匿消除，再影印紙本，交付給該公司作為新進人員到職需備資料。

事後該公司知道他已婚事實，決定向地檢署告發李男涉嫌造假戶籍謄本。李男矢口否認犯行稱，認為他隱匿婚姻狀況是《憲法》保障的權益，更卸責說是戶籍謄本是公司變造的。

法院經查發現，李男應徵工作時提供的身分證配偶欄為空白，履歷資料卡婚別欄也未勾選「已婚」、「未婚」或「離婚」，是保持空白，且在緊急聯絡人欄位填寫卻是妻子本名，關係則填寫「好友」。

合議庭審酌李男為求得順利任職該公司，變造戶籍謄本影印，損害公司管理聘任員工資料及戶政事務所管理戶籍正確性，所為實不足取，依行使變造公文書罪，處有期徒刑1年2月。