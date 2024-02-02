　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南就業中心邀公益團體助陣　求職人迎「龍」覓好職

▲台南就業中心除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

找工作開心過好年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。

▲台南就業中心除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場勵馨基金會、財團法人更生保護會、社團法人台南市玉山原鄉全人關懷協會等團體設擹，提供年貨品嚐、二手物資採購體驗、更生人創業分享。

加上書法名家吳福山老師現場揮毫送春聯、就業獎勵燈謎猜猜等濃濃年節活動，吸引近百求職朋友參與。現場隨處可見紅色春聯及播放年節歌曲祝福求職朋友龍年順利好運一整年。

▲台南就業中心除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動當天由「知樂絲竹」國樂團開場演奏武術、喜洋洋、草螟弄雞公(台語)等熱閙曲目，現場頻頻喊出安可，樂團為滿足現場朋友再加碼一曲，吵熱現場氣氛。「知樂絲竹」是由一群由國小6年級愛好音樂的孩子們所組成的國樂團，去年榮獲台南市音樂大賽有好幾個項目冠、亞軍，今年即將代表台南市參加全國音樂大賽，個個都身經百戰獲獎無數，現場表演精彩，獲得在場眾多熱情的掌聲。

素有書法鬼才之稱的書法家吳福山老師現場神筆揮毫，心思巧妙創作與龍相關圖騰及字句如「龍祝幸福、龍祝平安、龍來五吉（有錢）」，圖案生動有趣，加上對句逗趣，往年總是供不應求，很快被民眾索取一空，為求職朋友增添濃厚過年的喜氣。

▲台南就業中心除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就業獎勵燈謎猜猜，台南就業中心為使求職朋友熟知「疫後改善缺工擴大就業方案」、「婦女再就業計畫」等促進民眾就業措施，將其融入謎題內容，先提供相對應的題型及答案供比對，增加答對比率，藉由趣味的活動與民互動，將就業獎勵金牢牢記住，紛紛引起民眾注意及提問。

▲台南就業中心除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南就業中心胡瑞娟主任表示，為加速媒合並使求職朋友感受過年氣氛，邀集公益團體與求職朋友共迎新龍年，找好工作過好年。求職朋友們也可善用勞動部規劃「疫後改善缺工擴大就業方案」為自己加薪，求職朋友若參加本次專案職缺，如房務（含清潔）人員、內外場服務人員及廚務人員、地勤作業及航機清艙人員等工作，全時受僱，將可獲得每月6000元的就業獎勵金，若求職朋友為二度就業婦女、中高齡等特定身份，每月就業獎勵更高達10000元，最長發給12個月。高齡、中高齡、二度就業婦女等特定身份的求職者從事部分工時工作，也可有每月5000元的就業奬勵，最長發給12個月。徵才活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢或上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

ET快訊
快訊／18:10嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／18:10嘉南發生有感地震　中部、嘉南初判震度4級
快訊／民眾黨稱柯文哲「善意回電」被曲解　主動提黃蔡配說法子虛
IG網美跪趴拍片喊有人打手槍　真相大逆轉
最新「10大重刑外逃要犯」曝光！
紙箱放2600萬現金！　母子爽開保時捷落網
快訊／愛妻流產！柯旻豪求回家團圓　法官不領情續押
台灣賽鴿被印度懷疑是「中國間諜」　關了8個月獲釋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好薪情！台中光田醫院開啟加薪第一槍　護理師最高漲18%

迎接農曆春節　Global Mall屏東市+太平洋百貨祭多重回饋+福袋

台電台南區處　送年菜紅包賀獨老龍年如意

「田間大怪獸」邊走邊噴！肥料撒布搬運車曝　有效改善農業缺工　

台南就業中心邀公益團體助陣　求職人迎「龍」覓好職

春節將至傳統市場湧人潮　基隆增派警力加強交通疏導

春節強力展現查緝不法決心　基隆關與海巡「岸海聯合威力掃蕩」

消防小小兵　救災救謢我最行體驗活動

東山觀音佛祖回娘家　南消東山分隊防火防災宣導

產科醫生聯合公益社團暖冬送愛　衛生所家扶助分送即期配方奶粉

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

Ed Sheeran現身高雄！　機場與粉絲互動超親民

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

好薪情！台中光田醫院開啟加薪第一槍　護理師最高漲18%

迎接農曆春節　Global Mall屏東市+太平洋百貨祭多重回饋+福袋

台電台南區處　送年菜紅包賀獨老龍年如意

「田間大怪獸」邊走邊噴！肥料撒布搬運車曝　有效改善農業缺工　

台南就業中心邀公益團體助陣　求職人迎「龍」覓好職

春節將至傳統市場湧人潮　基隆增派警力加強交通疏導

春節強力展現查緝不法決心　基隆關與海巡「岸海聯合威力掃蕩」

消防小小兵　救災救謢我最行體驗活動

東山觀音佛祖回娘家　南消東山分隊防火防災宣導

產科醫生聯合公益社團暖冬送愛　衛生所家扶助分送即期配方奶粉

3500隻猴子闖市中心「搶劫路人」　大量攤商倒閉、居民連夜搬走

2／29壽星專屬優惠！法式套餐免費吃　購買飯店餐券享46折

快訊／18:10嘉義太保規模4.6「深度14公里」　最大震度4級

2024宜蘭綠色博覽會徵才　5組別預計招收81人＋備取5人

快訊／18:10嘉南發生有感地震　中部、嘉南初判震度4級

藍綠願拿副院長換？　黃暐瀚點民眾黨2條路：不挺藍綠或一副兩召

理財周刊／龍飛股舞　抱強股過年

誰主動喬？民眾黨曝綠營說客身份　爆卓榮泰等多路人馬也來洽詢合作

陳琬惠「結合黃國昌」續耕耘宜蘭　張其祿歸建中山、賴香伶暫休息

理財周刊／國發會換紅綠燈

實驗白老鼠「爬背後」大逃脫　研究員來回走動、趴地找不到

地方熱門新聞

大掃除引發「板機指」　桃榮二招助改善

加強重要節日安全維護工作　侯友宜感謝警消與民力

重要節日勤務首日黃偉哲市長主持勤教慰問員警民力

里港警擴大臨檢　查獲兩男涉持有毒咖咖包

5高中生派出所前張望　屏警主動關懷

2024桃園燈會2款小提燈　這五天現場發放

丈夫驟逝…林口媽快撐不下去！他們媒合企業捐款關懷這家人　

畫展看見馬祖風情　葉順英勾起那年回憶…

南警打詐不手軟查獲車手到案

書藝館　流·形‧書：桃源美展書篆選粹展

桃園市政府導入NVIDIA AI課程　推廣AI應用

桃園山坡地稽查春節不打烊　切勿以身試法

桃園4場徵才　81家廠商釋出逾3,100職缺

福容大飯店推出　搭機旅客專屬住房大利多

更多熱門

相關新聞

老闆拉女大生坐大腿亂摸　她向闆娘求救反被求償70萬

老闆拉女大生坐大腿亂摸　她向闆娘求救反被求償70萬

台南一家餐廳老闆追求在外場工作的女大生小花(化名)，除了以各種名目贈送金錢，還拉著她坐大腿或上下其手，讓小花忍無可忍，向闆娘求助，告知闆娘她遭到老闆長期性騷，且老闆又匯錢給她繳房租，讓闆娘聽了相當生氣，怒控小花侵害配偶權求償70萬。台南地院審理，認定小花並無意介入家庭，判闆娘敗訴。可上訴。

「聽心苑2」台南新化動土

「聽心苑2」台南新化動土

奴才吃便便餅乾　愛貓驚恐檢查便盆

奴才吃便便餅乾　愛貓驚恐檢查便盆

台南掃蕩不法！小姐辣腿排排站

台南掃蕩不法！小姐辣腿排排站

黃明志新賀歲喜歌「龍的傳人」MV場景都在台南取景

黃明志新賀歲喜歌「龍的傳人」MV場景都在台南取景

關鍵字：

台南就業求職

讀者迴響

熱門新聞

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

16歲Lily海灘罕露小蠻腰！網：可以參加單身即地獄了

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面