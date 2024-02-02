台南就業中心邀公益團體助陣　求職人迎「龍」覓好職

▲台南就業中心除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

找工作開心過好年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，除辦徵才活動，更邀公益團體助陣鬥鬧熱，2日邀請台南市音樂大賽冠、亞軍的國樂好手組成「知樂絲竹」國樂團開場演奏。

現場勵馨基金會、財團法人更生保護會、社團法人台南市玉山原鄉全人關懷協會等團體設擹，提供年貨品嚐、二手物資採購體驗、更生人創業分享。

加上書法名家吳福山老師現場揮毫送春聯、就業獎勵燈謎猜猜等濃濃年節活動，吸引近百求職朋友參與。現場隨處可見紅色春聯及播放年節歌曲祝福求職朋友龍年順利好運一整年。

活動當天由「知樂絲竹」國樂團開場演奏武術、喜洋洋、草螟弄雞公(台語)等熱閙曲目，現場頻頻喊出安可，樂團為滿足現場朋友再加碼一曲，吵熱現場氣氛。「知樂絲竹」是由一群由國小6年級愛好音樂的孩子們所組成的國樂團，去年榮獲台南市音樂大賽有好幾個項目冠、亞軍，今年即將代表台南市參加全國音樂大賽，個個都身經百戰獲獎無數，現場表演精彩，獲得在場眾多熱情的掌聲。

素有書法鬼才之稱的書法家吳福山老師現場神筆揮毫，心思巧妙創作與龍相關圖騰及字句如「龍祝幸福、龍祝平安、龍來五吉（有錢）」，圖案生動有趣，加上對句逗趣，往年總是供不應求，很快被民眾索取一空，為求職朋友增添濃厚過年的喜氣。

就業獎勵燈謎猜猜，台南就業中心為使求職朋友熟知「疫後改善缺工擴大就業方案」、「婦女再就業計畫」等促進民眾就業措施，將其融入謎題內容，先提供相對應的題型及答案供比對，增加答對比率，藉由趣味的活動與民互動，將就業獎勵金牢牢記住，紛紛引起民眾注意及提問。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，為加速媒合並使求職朋友感受過年氣氛，邀集公益團體與求職朋友共迎新龍年，找好工作過好年。求職朋友們也可善用勞動部規劃「疫後改善缺工擴大就業方案」為自己加薪，求職朋友若參加本次專案職缺，如房務（含清潔）人員、內外場服務人員及廚務人員、地勤作業及航機清艙人員等工作，全時受僱，將可獲得每月6000元的就業獎勵金，若求職朋友為二度就業婦女、中高齡等特定身份，每月就業獎勵更高達10000元，最長發給12個月。高齡、中高齡、二度就業婦女等特定身份的求職者從事部分工時工作，也可有每月5000元的就業奬勵，最長發給12個月。徵才活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢或上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。