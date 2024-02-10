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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹辭職買二手車「環遊中國」　一年後回家「粉絲已破百萬」

▲湖南一名正妹辭去工作，用積蓄買下一輛二手車環遊中國。（圖／翻攝抖音）

▲湖南一名正妹辭去工作，用積蓄買下一輛二手車環遊中國。（圖／翻攝抖音，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南一名正妹謝麗麗2023年3月決定辭掉在長沙的工作「闖蕩江湖」，用3萬多元人民幣（約13萬元新台幣）的存款買了一輛二手車，將足跡踏遍大半個中國。謝麗麗在旅途中還嘗試開直播、拍攝短影音，在2024年的農曆春節回到家鄉時，她紀錄旅程的平台粉絲數量已經突破百萬人。

▲湖南一名正妹辭去工作，用積蓄買下一輛二手車環遊中國。（圖／翻攝抖音）

《瀟湘晨報》報導，外出的10個多月，謝麗麗有9個多月的時間睡在車上，「孤獨當然會有。」除了旅遊，她還自己剪視頻、開直播，「在直播時與大家聊聊天，主要就是這麼消遣時光。」坐在房間裡，謝麗麗拿出一張地圖，「幾乎走遍了整個中國，繞著邊界走的，有4萬公里呢。」

▲湖南一名正妹辭去工作，用積蓄買下一輛二手車環遊中國。（圖／翻攝抖音）

謝麗麗坦言，覺得自己之前挺普通平凡的，大學畢業好幾年啥也沒有，想試著把自己喜歡的事情當一份事業。」在看過許多人開車自駕拍影片，謝麗麗下定決心也要走一回，「一開始父母沒有很支持我，認為我一個人在外面不安全，為了打消父母的擔心，只好說有人一起。」

▲湖南一名正妹辭去工作，用積蓄買下一輛二手車環遊中國。（圖／翻攝抖音）

謝麗麗趁著農曆年前回到老家湖南新化，不知道這輛陪著她走南闖北的二手車還能開多久，「畢竟已經接近報廢的狀態了，新的一年看能不能再換一輛二手房車，再接著出發。」

▲湖南一名正妹辭去工作，用積蓄買下一輛二手車環遊中國。（圖／翻攝抖音）

對於龍年展望，謝麗麗想去拍雅魯藏布江的桃花、新疆的杏花、內蒙的夏天以及大興安嶺的秋景，也想多走一些小鄉村，「不要因為困難和迷茫，就放棄自己想要的東西，要尊重自己的內心，也要努力爭取。」

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