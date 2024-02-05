名律師劉韋廷捲豪門爭產案遭判刑　訴訟10年洗刷冤屈獲判無罪

▲活躍於螢光幕前談論法律問題的名律師劉韋廷，2014年間為某建設公司處理遺產，卻遭對方股東提告偽造文書，遭判5月，經最高法院發回到第一審重新審判，獲判無罪。（圖／翻攝自Facebook／劉韋廷）

記者黃宥寧／台北報導

逆轉勝！活躍於螢光幕前談論法律問題的名律師劉韋廷，因承接某建設公司遺產繼承案，竟公親變事主，遭對方股東提告，起初不起訴處分，高檢署駁回再議，但法官竟以「交付審判」開啟訴訟，被依偽造文書判刑5月。全案經10年訴訟，終獲判無罪，他也語重心長表示好險撐過來了，總算讓自己清白被看見。

長相帥氣、口才流利的劉韋廷，2014年承接一件4兄弟（分兩派）的遺產繼承糾紛案，由於擔任董事長的父親死亡後，必須改選出新董事長，公司才能順利經營，於是兩邊都向主管機關聲請召開股東會，結果順利地由劉韋廷一方獲得召開股東會的機會，但對方股東涉嫌製作不實的股東會議紀錄等資料提告，北檢做出不起訴處分，高檢署也駁回再議，但事後交付審判，劉被判5個月有期徒刑。

然而，開啟交付審判的法官與一審判決法官為同一人，2022年大法庭說明應自行迴避，案件又重回一審，北院審理後，劉韋廷逆轉勝，獲判無罪。

蒙冤10年逆轉勝的他說，當時被判決有罪，是人生首次碰到被告判決有罪，真的覺得很委屈，因為當律師因此被對方亂告不是第一次，但多半都是不起訴結束，只有這次不起訴也來了，應該要結束了，但法官用交付審判自己開啟，判決有罪，感到無奈，因為沒做犯法的事，竟被判有罪，讓律師生涯受到極大的污辱，連同當時協助辦股東會的律師團隊也被污辱。

劉也說，當時自己就是一個知名律師，節目知道他被判有罪不敢發通告，別的案件客戶知道被判有罪，也解除委任等等，這樣的名譽傷害風暴，等同於毀滅職業生涯。

所幸一路撐過來了，經歷了10年訴訟，總算讓自己的清白被看見，雖然現在法院判決無罪，但名譽要恢復，還要很長的時間，壞事傳千里，好事不會有人知，但會持續努力活下去，帶著員工們，一步步恢復別人對其信任。

最後劉表示，收到無罪判決的當下，跟律師團隊真的是一吐怨氣，總算讓過去被污蔑的事，有機會被澄清，不然自己怎麼講自己無辜都沒用，用了10年證明清白，連自己這麼專業的律師都要這麼辛苦才有辦法做到，更何況一般老百姓怎麼經歷這樣的司法案件，怎麼讓自己撐到正義到來。