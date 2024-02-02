偽造通聯記錄騙拘票、搜索票　北市刑大偵查佐為求績效下場慘了

▲北市刑大王姓偵查佐偵辦毒販案件，為追求績效竟偽造通聯記錄向桃園地檢署聲請拘票、搜索票，檢方偵結依偽造文書罪嫌起訴。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市刑大前王姓偵查佐於2022年偵辦桃園毒品案，得知冷姓男子與周姓女子向某毒販購毒，為追求績效竟偽造與毒販通聯記錄向桃園地檢署聲請拘票、搜索票等，事後被查出通聯記錄竟屬偽造；桃檢複訊時，王坦承犯行，檢方偵結依偽造文書罪嫌將王起訴，同案之冷、周2人則依誣告、偽證罪嫌起訴，王男目前已停職在押中，桃園地檢署昨天移審桃園地院，桃園地院剛剛裁定王姓偵查佐以15萬元交保候傳。

檢警調查，56歲王姓偵查佐案發時任職北市刑警大隊偵八隊偵查佐，主要負責毒品查緝等業務，王姓偵查佐於2022年偵辦桃園市58歲冷姓男子與46歲周姓女子向毒販購毒案件，為追求績效，明知2人通聯記錄與檢舉內容不同，竟於北市刑大辦公室竄改通聯記錄，持偽造通聯記錄向桃檢檢察官聲請拘票，再向法院聲請搜索票。

案發後，冷姓男子配合偽造與毒販對話紀錄，並與周女假裝有向毒販購買毒品，並於出庭時指證毒販等紀錄具結，檢方偵訊時查出當事人並未如王姓偵查佐提出之通聯記錄所述，冷男與周女亦坦承誣告與偽證罪嫌；檢方偵結，認為王男共犯5次偽造文書將3人分別依偽造文書、誣告與偽證等罪嫌起訴，王男事後調職至北市刑大指揮中心偵查佐，案發後目前在押中，桃園地院法官裁定以15萬元交保候傳。