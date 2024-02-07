土地財神來加持　斗六就業中心年後10場徵才釋380職缺

▲斗六就業中心前往斗六福德宮為求職者祈求發財金，結合年後轉職潮，於2月15日至29日接力辦理10場現場徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部斗六就業中心為協助待業及轉職民眾年後能求職順利，特別前往斗六福德宮為求職者祈求發財金，並結合年後轉職潮，於2月15日至29日接力辦理「年後轉職、土地公來加持」系列10場現場徵才活動，第一場年後開工日於宇榮高爾夫於大埤就服台開跑， 釋出超過380個工作機會，參加即贈「招財錢母」發財金。

斗六就業中心已於農曆年前辦理19場單一徵才，計開出562個職缺，此次「年後轉職、土地公來加持」系列現場徵才活動，係由宇榮高爾夫、泰山企業、利勤實業及三井資訊等4家廠商，巡迴雲林各地辦理單一徵才，其中宇榮高爾夫開出最高42K總務事務員、泰山企業則開出最高45K職安管理員和40K以上徵管理儲備幹部、利勤實業則是祭出最高42K尋求設備/製程工程師、三井資訊開出月薪最高33K徵求儲備幹部，歡迎求職民眾把握機會，與廠商面對面互動，增加錄取機會。

▲斗六福德宮發財金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



為鼓勵民眾在年後來就業中心求職，斗六福德宮特地準備300份搶手的「招財錢母」，斗六就業中心廖家偉主任感謝廟方協助，「招財錢母」將於2月15日初六開工日起，凡至就業中心臨櫃求職或參加各場徵才活動的民眾，每人一枚發財金，祝福求職者龍年能天天龍好運，事事龍順利。



斗六就業中心廖家偉主任表示，勞動部為鼓勵因家庭關係離開職場的婦女能順利重返就業，目前有獎勵補助離開職場達180日的婦女重返就業，若經公立就業服務機構推介不分任何行業職缺，穩定就業達90日者，可領取3萬元「再就業獎勵」津貼，以及婦女欲重返就業前，先規劃透過自主訓練來精進原有職能，勞動部提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」。

另外，針對現階段缺工的餐飲與旅宿業人力缺口，搭配疫後缺工獎勵專案，求職者只要經公立就業服務機構推介錄取上工達30日以上，還可每月為自己加薪最高1萬元，欲知詳情可逕至台灣就業通(http://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽斗六就業中心（05）5325105或鄰近就服台洽詢。

▲斗六就業中心於2月15日至29日接力辦理10場現場徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）