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全國最早國運籤！五甲關帝廟開出中上　曾精準預測蔡英文當總統

▲▼五甲關帝廟。（圖／翻攝五甲關帝廟臉書）

▲高雄五甲關帝廟。（圖／翻攝五甲關帝廟臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄五甲關帝廟開出全國最早國運籤，廟方表示，屬於「中上」籤，上半年運勢平穩，下半年豐收有利，新的一年不缺水。

鳳山區五甲關帝廟曾在2016年開出「三陽開泰追母衣」，精準預測蔡英文盪選台灣首位女總統。今年由關聖帝君提前開出的「中上」國運籤，內容為「甲開世運樂無窮，辰展鴻圖五穀豐，年內黎民多益利，金龍獻瑞有財翁」，說明新的一年世運昌隆，風調雨順、五穀豐收，百姓有益利，得以鴻圖大展，財富也因應運勢伴隨而來。

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以下國運籤詩全文：
113年歲次甲辰年國運詩(五甲關帝廟)

本堂文衡聖帝 登台

詩：文參大道廣無邊 衡理修身結善緣

聖筆扶鸞開寶筏 帝香引玉利民賢

(年詩)

詩：甲開世運樂無窮 辰展鴻圖五榖豐

年內黎民多益利 金龍献瑞有財翁

農曆(一月)

詩：端己修身納福人 正氣參天日又新

啟教群生多行善 樂業長存喜心情

農曆(二月)

詩：花開花謝一世明 重道為仁守正身

普照六畜多有利 順水推舟得光榮

農曆(三月)

詩：桐出太陽半雨天 人生苦海嘆萬千

修來正道能如意 群馬奔馳植福田

農曆(四月)

詩：梅花撲鼻得甘霖 世道崎嶇脫塵身

寸草含露有雨水 神龍拱照萬人人

農曆(五月)

詩：蒲天炎日苦農民 牛耕水田保家親

世事多勞行善德 耀子千孫樂欣欣

農曆(六月)

詩：荔枝花開笑眼中 神龍帶寶振大同

商業大進安社稷 喜氣揚揚必昌隆

農曆(七月)

詩：瓜子叫母本連心 世修善道不孤人

日出東方明月照 大材小用有賢身

農曆(八月)

詩：桂月圓滿萬家香 君子行道立善章

暗鳥齊鳴朝玉闕 脫出塵埃財入長

農曆(九月)

詩：菊立棋盤出天人 歲月無情望修身

濟渡群生民安樂 盛世榮華好家親

農曆(十月)

詩：陽開三泰在蓬萊 龍飛鳳舞暢心懷

月照天下興萬里 大業有成修善排

農曆(十一月)

詩：葭入冬風月色明 樂善好施喜心情

重仁重義國安泰 駿業得福祿成真

農曆(十二月)

詩：臘霜飛來又一年 前程萬里入聖賢

寸土寸金多如意 母子享樂笑綿綿

(四季詩)

詩：春草甘露來 夏水順天排

秋風存涼意 冬財廣蓬萊

(半年評)

評：春夏平平，秋冬有利。

 
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