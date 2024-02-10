李多慧穿旗袍秀「極致S曲線」　白皙長腿太火辣！粉絲看暈：超美

▲李多慧向大家拜年。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）外型甜美、個性可愛，每次只要在IG貼出美照，都會掀起粉絲討論。昨（9日）晚是除夕夜，李多慧也一連貼出9張穿著旗袍的照片，祝福大家新年快樂！大票網友看到後，便忍不住直呼，「我又沒了」、「多慧（穿）旗袍超美」。

李多慧昨透過IG發出9張照片、1則短片，並在文中寫下祝福，「喜氣洋洋迎新春！大家農曆新年快樂。祝大家身體健康、笑口常開、恭喜發財」。

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從圖片可見，李多慧穿上白底藍花紋的緊身旗袍，並配上米白色高跟鞋，露出白皙長腿，大方展現好身材。為了應景，她也手拿紅包、金元寶，並和鞭炮、舞獅合影，可說是誠意滿滿。

貼文底下，吸引大票網友留言直呼，「老婆，我有說你可以發嗎」、「超美的啦！新年快樂」、「這什麼廢文？浪費了我3小時」、「旗袍炸裂」、「好美唷！新年快樂」、「你真的好可愛，新年快樂」、「好想要原圖放桌面」。

一系列的照片也被轉貼至Dcard上，許多網友都大讚李多慧身材好，「她的大腿真的沒話說，超強」、「她的身材真的超優，完全是我的理想體態」、「身材很好」、「那個腿，讚」。