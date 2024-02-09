傳統市場買「雞南佛」！她遭騷擾「我有豬南佛」　網罵：支持報警

▲女網友到市場買雞南佛，被攤商開低級玩笑，讓她感覺非常不舒服。（示意圖，與當事店家無關／Pexels）

圖文／CTWANT

玩笑並不是所有場合都能開。有名女網友到傳統市場買「雞南佛」，結果店家竟用輕浮的口吻對她說只有豬南佛，而且旁邊攤商聽見後都在笑，讓她深受騷擾。

原PO在臉書「爆料公社二社」表示，到市場的一間由2名年輕男子經營的雞肉攤詢問是否有賣雞南佛，結果店家竟對著她用訕笑的口氣說「沒有耶！但我有豬南佛妳要不要？」且周邊店家聽見後都附和笑起來，讓原PO直接走人，卻聽到店家還在笑。

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她愈想愈生氣，深受委屈的她心想「到底是什麼垃圾才會對一個女生講出這種話？」所幸最後在另一家攤販順利買到雞南佛，但是第一家攤販仍讓她感到相當噁心，直言「明明自己沒做錯事情，為何會被這樣對待？希望大家不要跟伍遇到一樣的事情」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「說真的啦，古代這個叫調戲，家裡的女人在外面被調戲，男人知道會去處理的」、「好噁心的攤商，下流當有趣嗎？」「公佈店家，讓大家知道雞肉攤也有賣豬南佛，真貼心」、「支持報警」、「低級當有趣！噁心」、「他指自己是豬？還是他同事是豬？店員病得不輕」。

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