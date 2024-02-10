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大陸 大陸焦點 特派現場

走進冰雪童話世界！　「神的自留地」北疆600年邊陲小村莊

記者任以芳／新疆報導

今（10日）是大年初一，大陸各地推出冰雪旅遊季，位於新疆喀納斯景區內禾木村近年大爆紅，這裡一年四季都是旅遊旺季。《東森新媒體ETtoday》記者從北京飛越一千多公里到北疆這處邊陲小村，感受圖瓦人原始文化風貌，站在村後方哈登平台遠眺村莊美景，位於深山裡600多年歷史的童話世界，讓人難忘。

▲▼ 新疆、禾木村、冬天 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 新疆最北邊禾木村 。（圖／記者任以芳攝）

禾木村位於新疆維吾爾自治區阿勒泰地區布爾津縣北部，是一個原始古樸的小山村，有「中國第一村」的美稱，背靠雪山，面臨禾木河，四周環繞濃密的森林，一年四季都有不同變化。

地處北疆邊陲的禾木村位於山谷盆地，從喀納斯機場出發需要三個多小時車程，冬天景緻比起夏天更壯觀，沿途高山覆蓋白雪，一片銀白，近年來，當地依託冰雪資源大力發展冬季旅遊，吸引許多國內外遊客前來遊玩。

透過空拍看禾木村是一座十分原始村落，沒有過多的娛樂設施，每一棟小木屋都是一道風景，保有最原始生活狀態。村民介紹，「為了防止雪塌屋頂，特地設計倒Ｖ型，這裡經常有大暴雪，屋頂的坡度可以讓雪自然落下，都是老祖先智慧。」

▲▼ 新疆、禾木村、冬天 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新疆、禾木村、冬天 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 新疆禾木村馬隊 。（圖／記者任以芳攝）

禾木村祖先是蒙古族圖瓦人為主，也是大陸僅存3個圖瓦人村落，分別是禾木村、喀納斯村、白哈巴村。其中，禾木村最遠也是人口數最大的村莊，早期以遊牧馬隊為生，現在是當地特色觀光景點。

禾木村後山的「哈登平台」是必去打卡點，是大陸八大攝影基地之一，拍攝炊煙、晨霧的最佳地點，首先要經過禾木橋，可選擇徒步或乘坐觀光馬隊上山，乘坐一次160元人民幣左右。

▲▼ 新疆、禾木村、冬天 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬隊變成觀光交通工具 。（圖／記者任以芳攝）

早期交通不方便之時，馬隊幫忙村莊拉貨做生意，演變至今成為旅遊熱門商機。村民告訴記者，觀光馬隊於2004年成立，平時專門為遊客提供租馬服務，遇到重大雪災路斷，車子無法通行時，觀光馬隊變成救援小隊。

如果徒步去「哈登平台」已經修整人工步道，大約20分鐘路程，400個台階可上平台觀景，俯瞰整個村莊，由於冬季下雪，禾木村周邊的草原、峽谷、河流和森林都被白雪覆蓋，有不同的美。

許多遊客到此一遊，感受北疆邊陲的原始之美，當地政府近年特地在幾公里外另闢觀光民宿區，避免禾木村湧入過多觀光人潮，杜絕觀光旅遊高度開發，破壞村莊特有的寧靜。

▼ 新疆禾木村即景 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新疆、禾木村、冬天 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新疆、禾木村、冬天 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新疆、禾木村、冬天 。（圖／記者任以芳攝）

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