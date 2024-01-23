新疆烏什7.1強震已致6人受傷　47間房屋倒塌...餘震43次

▲新疆烏什7.1強震，救援隊陸續出動趕赴災區。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

新疆阿克蘇烏什縣今（23）日凌晨2時左右發生規模7.1強震，震源深度22公里。包括阿克蘇、阿圖什、喀什、伊犁、庫爾勒、克拉瑪依等地震感強烈，就連遠在西邊的烏魯木齊也發出震感報告。截至上午8時，這次強震已發現6人受傷，其中，重傷2人、輕傷4人，縣內房屋倒塌47間，毀損房屋78間。

▲新疆烏什7.1強震，當地警消人員搭建簡易帳篷。（圖／翻攝微博）

《環球時報》報導，2時16分、2時32分，3時36分，在新疆克孜勒蘇州阿合奇縣先後發生3.3級（規模，下同）、4.5級和5.3級地震。目前克州已出現房屋倒塌、居民受傷的情況。根據克州邊境管理支隊庫蘭薩日克邊境派出所的消息，一名被壓在自家房屋內的兒童已成功救出。

據統計，地震發生後已發現重傷2人、輕傷4人，均在庫蘭薩日克鄉；烏什縣範圍內房屋均有不同程度受損，47間房屋倒塌、78間間房屋受損、羊圈倒塌6座；縣城及各鄉（鎮）場已恢復供電、供水及供暖；高速鐵路G219線全線貫通，公路S306線2處落石交通受阻，蘇木塔什鄉孔吾拉奇村1處落石受阻。

截至8時20分，共計發生餘震43次，阿合奇縣境內31次，最大規模5.3。地震發生後，阿合奇縣第一時間啓動應急預案，組建消防、醫療、交通等應急救援力量7支，出動車輛236輛，人員1055人。