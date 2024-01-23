新疆7.1強震屬天山地震帶　百年來周邊200公里內最強震規模為6.8

▲新疆烏什7.1強震，受災民眾在體育館內集中避難。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

新疆烏什7.1強震截至今（23）日上午8時已發現6人受傷，暫未發現人員遇難。根據中國地震台網中心專家分析，此次地震位於天山地震帶，距離震央最近的斷層為邁丹斷裂，距離為6公里。經初步震源機制解結果顯示，本次地震為逆衝型破裂，也就是逆斷層，震源淺且破壞力極大。

▲電力搶修人員替災區民眾架設照明設備。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，記錄顯示，1900年以來，震中（震央，下同）200公里範圍內發生6級（規模，下同）以上地震17次，最大為1961年4月14日新疆巴楚6.8級地震，距離此次地震約180公里，時間最近的為2020年1月19日新疆伽師6.4級地震，距離此次地震約200公里。

據了解，天山地震帶位於中亞地區，南部為帕米爾高原和塔里木盆地，北部則是哈薩克地台和準噶爾盆地。自新生代以來，印度板塊對歐亞板塊強烈碰撞和持續擠壓影響，天山地震帶成為歐亞大陸內部規模最大的再生造山帶，地殼運動基本表現為近南北向的擠壓變形，是大陸地震活動較強的地區之一。

截至23日上午6時，發生地震區域共出現規模3.0以上餘震31次，最大餘震為3時36分發生的規模5.3地震。大陸地震相關部門正進一步密切跟蹤研判震情發展趨勢。