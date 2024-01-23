新疆7.1強震！燈具劇烈搖晃　民眾只穿內褲裹棉被衝空地避險

記者魏有德／綜合報導

新疆阿克蘇烏什縣今（23）日凌晨2時9分發生規模7.1的強震，震源深度僅22公里，震央5公里內均為海拔3千公尺以上，人口較為稀少，不過，仍有部分災情陸續傳出。根據民眾拍下的影片顯示，地震發生時，家中燈具劇烈搖晃，還有民眾只穿一條內褲，身上裹著棉被從飯店內衝出，到戶外空地上避險。

▲男子睡夢中遇強震，只穿一條內褲從5樓狂奔至戶外空地避難。（圖／翻攝大象新聞）



根據大陸「中國地震台網」速報數據顯示，截至01月23日07時19分，共記錄到3.0級及以上餘震37次，其中，規模6.0及以上0次，5.0至5.9級3次，4.0至4.9級7次，3.0至3.9級27次。目前最大餘震為規模5.3地震，距主震震央約17公里。

▲新疆7.1強震，部分地區已陸續傳出災情。（圖／翻攝央視）

地震發生時，部分民眾在睡夢中被驚醒，急忙跑到戶外空地避難。一名裹著棉被的男子從酒店5樓衝到外面，全身只穿了一條內褲，他表示，在外面待了一個半小時，「拖鞋都是別人施捨我的，冷肯定冷啊！只有人活著就是平安！」

另據《央視》新聞報導指出，新疆克孜勒蘇州已經出現房屋倒塌毀損的情況，甚至有孩童因此受困，不過，在救援人員的協助下，被壓住的孩童已成功脫困。