獨／律師組詐團應援3人遭收押　他還洩漏員警個資！害警遭騷擾

▲涉嫌洩露檢警偵查內容給詐團的律師鄭鴻威，因轉傳警員個資將遭調查。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者張君豪／台北報導

在台南地區執業的律師鄭鴻威因長期替中南部詐團辯護、甚至派遣合作律師當庭紀錄檢察官筆錄內容，或把閱卷資料傳給詐團首腦，協助詐團主嫌掌握檢警動態，遭調查局、檢察官罕見以組織犯罪條例送辦，本月2日，鄭鴻威及配合的律師李明潔、楊雅涵遭檢察官向法院聲押禁見獲准，震撼台灣律師界。

根據檢警調查，檢察官在偵辦投資理財詐欺案件時，逮捕相關車手，並對車手手機進行溯源解析，卻發現該名車手手機內有律師傳給他們趁偵查庭陪偵時，抄錄下檢察官問訊內容，檢察官據此擴大偵辦，發現包含李明潔、楊雅涵等律師會趁聲押庭閱卷時，影印翻攝閱卷資料，透過鄭鴻威傳給詐團首腦，讓中南部詐團主嫌得以脫罪，或設下停損點及早擬定訴訟策略，嚴重妨害司法公正。





▲同案被告律師李明潔，訊後遭檢察官聲押禁見。

由於律師協助詐團洩露檢警偵辦內容犯行明確，北檢會同調查局罕見約談包含鄭鴻威及其合作律師共6名律師到案，其中配合度最高的李明潔、楊雅涵律師均當庭遭收押，另外同庭到案林聰豪、張作詮各以45、30萬交保，另名律師涉案程度不明確遭當庭請回。



據了解，出身台南的律師鄭鴻威是政大法律系畢業、2018年登記在台南律師公會職業，從事律師這行不久，卻賺得盆滿缽滿、知情人士透露，包含台中、台南地區警方近年逮捕取款車手，試圖從犯嫌手機溯源追查，但通訊錄中往往僅有一筆「鄭鴻威律師」的手機連絡方式，當地警方對鄭大律師與詐團親近程度早已見怪不怪，甚至也有遭查獲詐團教戰守則中，明確提到連絡鄭鴻威律師，身為維護民眾司法訴訟權益的律師，卻自甘淪為詐團脫罪夥伴。

更離譜的是，近來中南部有偵辦過鄭鴻威擔任陪偵律師的詐團案件，事後卻經常在半夜接到騷擾電話，這些電話多在凌晨打給偵辦詐團案的警員，多是推銷貸款金融商品，甚至有等電話接起來就掛掉的狀況。





▲同案遭收押的律師楊雅涵。



加上台中、台南地區有承辦警員發現，鄭鴻威陪偵車手過程中，多會抄錄承辦警員、警官的單位、職稱姓名和個人手機，並傳送給詐團幕後主嫌金主，知情警員透露：「這根本逾越律師協助嫌犯陪偵的守則標準」，甚至私下質疑「抄錄承辦警員的個資包含職稱姓名及手機，根本與訴訟無關」，懷疑鄭律師把打詐警員個資拿來做公關，也讓警員內心蒙上陰影，擔心自己個資洩漏，難保詐團幕後的黑道、金主「不會日後找麻煩」。

鄭鴻威涉入洩漏承辦警員個資，幾乎把自己當成黑幫詐團的自己人行為，目前已遭檢警盯上，警方將成立專案小組持續追查他出賣警員個資的離譜案件。

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