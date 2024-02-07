獲利千萬數十人受害！雲林檢破獲假投資詐團　首腦住處藏彈藥庫

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林地檢署2023年底查獲假投資詐欺集團其中的1名車手，深入追查後發現高達數十人遭詐騙，金額還高達上千萬元，且集團內部分成4階層分工，檢方1月29日在雲林縣東勢鄉之丁姓主嫌住處搜出槍枝、子彈，日前檢方向3人聲押獲准、1人5萬元交保。

▲雲林破獲假投資詐騙集團，並在主嫌住處搜出槍枝、子彈。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



雲林地檢署羅昀渝檢察官先在去年11月間查獲程姓車手，發現被害人多達數十位，詐騙金額高達上千萬元，指揮警政署刑事警察局國際刑警科、雲林縣警察局臺西分局、北港分局、臺南市政府警察局永康分局、新北市政府警察局林口分局及新竹市警察局第一分局等單位進行調查。

檢方經持續蒐證、溯源偵辦，循序緝獲第二層收購人頭帳戶收水、第三層車手頭及第四層詐騙集團車手首腦，並在今年1月29日在雲林縣東勢鄉的丁姓首腦住處，搜出克拉克制式手槍2把、仿金牛座改造手槍2把、子彈107顆、現金50萬元、電腦、行動電話、帳冊及借據等物品。

▲車手到ATM領錢畫面。



全案經檢察官偵訊後，認定涉案之程姓車手、林姓成員、丁姓首腦與丁姓成員涉嫌加重詐欺、組織犯罪條例及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，陸續於1月2日、29日、30日向雲林地院聲請羈押獲准，其中一名丁姓成員則予以5萬元交保。

雲林地檢署呼籲，民眾詐欺手法層出不窮，慎選投資理財標的，投資前應多方求證，切莫隨意輕信高額回本或保證獲利等話術，更勿輕易下載任何投資群組所推薦之APP，亦應避免以現金交易，徒然增加遭詐騙之風險。