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陳沂遭痛毆狂踹！　死對頭律師吐492字「相信兇手認錯人」

▲▼陳沂。（圖／翻攝自Instagram／yi326326）

▲陳沂當街被狠揍。（圖／翻攝自Instagram／yi326326）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅陳沂昨（5）日傍晚在台北街頭遭人揮拳痛毆，而行兇的黃男則辯稱，不認識對方，只因喝酒誤事。對此，律師李怡貞強調，嚴正譴責暴力；不過最後則話鋒一轉，直言「希望她能知道，不要輕易的去煽動粉絲，抹黑霸凌胡亂檢舉他人，最後總是會讓老天爺用另外一種形式回到自己的身上。」

李怡貞稍早在臉書發文，她先是譴責暴力，接著不禁感慨「從去年中到現在，我反制她言語暴力的方式，就是單單純純正正直直嘴回去而已，因為有些人不值得自己髒了自己的手。就像當事人們跟我說很想去打小三一樣，我每次都跟她們講真的不要髒了自己。」

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她表示，「假設這個新聞是真的，其實我很相信動手的人是認錯人了，因為據我所知，淘寶沂濾鏡拿掉以後，在路上很難被辨認與網路上人設形象的同一性。濾鏡往右邊狂拉，現實生活一定辨認不出來的。很多小三我在法庭上看到本人都嚇到怎麼跟證據的照片不一樣。嚇壞了」。

▲李怡貞發文評論此事。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞發文評論此事。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

不過，李怡貞也再度強調，還是要譴責暴力，很多事情需要用拳頭的話，代表自己無能到只剩下拳頭，「只是，希望這次她能知道，話真的不能無下限的亂講，而且也不要輕易的去煽動粉絲抹黑霸凌胡亂檢舉他人，最後總是會讓老天爺用另外一種形式回到自己的身上。

另外，對於施暴黃男的說辭，警方保留態度，並將黃男依傷害罪現行犯身分並移送法辦，同時追查是否有幕後藏鏡人教唆等情節。

而陳沂則表示，「檯面上被我講過的人，都有嫌疑。下午三點我將在立法院開記者會說明。」

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