詐團首腦見女友被逮...秒變成龍連翻2棟樓躲水塔底！狼狽落網

記者邱中岳／台北報導

北市萬華警分局西門町派出所在日前執行巡邏時，發現有車手利用他人提款卡領錢，逮捕之後循線追查上游詐騙集團，2個月後鎖定1名幕後主嫌，前往查緝時先在1樓控制主嫌女友，主嫌從窗外看到女友被抓，立刻逃到頂樓，身手矯健宛如武打巨星成龍，連翻過2棟大樓並躲在水塔下，最後仍遭查獲。

警方調查，日前西門町派出所警員執行巡邏勤務，見1名27歲陳姓男子在提款機前形跡鬼祟，上前盤查之後發現陳男所用來提款的提款卡並非本人，事後追出帳戶原來已經遭到警示，不排除陳是詐騙集團的取款車手，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

▲萬華分局西門町派出所警員從取款車手追出詐騙集團幕後首腦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方後續向上追查，發現27歲朱姓男子就是詐騙集團幕後主嫌，鎖定朱嫌與25歲的阮姓女友以朋友的名義在新北市淡水區租屋，並在逮捕車手後2個月展開抓捕行動。警方攻堅當天先在1樓控制阮姓女友，朱嫌從窗外看到女友被警方壓制，嚇得趕緊逃逸。

警方進入屋內發現沒有人影，立刻逐層搜索，發現朱嫌跑到大樓頂樓，從頂樓連翻過2棟大樓，最後躲在樓頂的水塔底下，但仍被逐層搜索的警員發現，並在住處內查扣涉及詐騙的4支手機、6張易付卡，另外還有安非他命1包，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》、洗錢以及毒品等罪嫌送辦。

▲朱姓男子見女友被逮，連翻過2棟大樓躲水塔下，警方在頂樓逐棟搜索。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，初步清查朱姓男子專門從事網路商城分期付款詐騙，朱嫌先告知被害人網購分期付款出問題，要被害人到銀行操作提款機退款，並且在轉出金額的選項上，輸入所提供的驗證碼就可以解決分期付款問題，但民眾輸入的驗證碼，其實就是轉出金額，因此錢就被直接轉往指定戶頭。

警方表示，朱姓主嫌經營網購詐騙約3年多，清查出約有10多名被害人，但朱嫌不法所得達上千萬，不排除有更多受害人，警方也呼籲被害人踴躍出面。

萬華分局西門町派出所表示，針對轄內遭提領之詐欺熱點，必將逐案全力追查並向上溯源，2023年全年度共計破獲詐欺集團首腦3人、取款及取簿車手共計59人，且多案為當場現行犯查獲，年節接近並將持續加強各金融機構、超商巡邏及便衣守望勤務，告誡不法之徒切勿心存僥倖。