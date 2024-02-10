國外睡眠離婚正夯！　研究曝「夫妻分床睡」好處

▲近幾年許多夫妻、情侶選擇放棄傳統的「同床共枕」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

近幾年許多夫妻、情侶選擇放棄傳統的「同床共枕」，包含好萊塢女星卡麥蓉迪亞（Cameron Diaz）在內，越來越多人推崇這種睡眠方式，而實際上美國最新研究顯示，如果夫妻的目標是達到八小時的無中斷睡眠，那麼分開睡其實比一起睡更對健康有益。

美國密西根大學（University of Michigan）的新研究發現，這種被稱為「睡眠離婚」（sleep divorce）的現象，在美國人中並不罕見。根據美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine）的最新調查，有三分之一的美國人為了改善健康狀況和夫妻間的關係，選擇兩人分開睡覺，而這個比例與美國疾病控制和預防中心（CDC）所公布，美國公民睡眠不足的人數相吻合。

美國睡眠醫學學會發言人科斯拉（Dr. Seema Khosla）指出，「我們知道，睡眠不良會導致心情惡化，而且缺乏睡眠的人更可能與伴侶爭吵。」他強調，「良好的睡眠對健康和幸福都很重要，因此，有些夫妻選擇分開睡，以維護整體的身心健康，這一點並不令人驚訝。」

密西根大學的這項研究是透過實驗老鼠來進行的，研究人員觀察到，小老鼠常常為了滿足對身體接觸和安全感的需求，而犧牲自己喜愛的睡眠位置，選擇與其他老鼠靠近。研究人員將這種現象稱為「身體的渴望」（somatolonging），「在COVID-19疫情期間，人們對這種接觸的缺乏感受尤其強烈。」

然而，無論對老鼠還是人類來說，這項研究的結果顯示，對於睡眠不足的人，緊貼著睡並不是最佳的選擇。