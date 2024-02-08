威而鋼預防失智！　研究證：有助降低罹患阿茲海默風險44%

▲研究證實，威而鋼成分可能有助於預防阿茲海默症。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國一項最新研究指出，治療男性勃起功能障礙藥物的威而鋼可能有助於降低罹患阿茲海默症的風險。研究的主要作者指出，儘管目前仍需要更多的臨床數據來支持這項驗證，但是的確提供醫界一個治療阿茲海默症的新思路。

根據《衛報》報導，英國倫敦大學學院近日發表了一項最新的觀察型研究，研究團隊分析了26萬名有勃起功能障礙的男性的醫療紀錄，並發現曾服用威而鋼或其他類似藥物的男性在數年後罹患阿茲海默症的風險，比未服用藥物的男性低了18%。

▲勃起功能障礙藥物有可能可降低罹患阿茲海默症的風險。（示意圖／CFP）



其中服用21至50片勃起功能障礙治療藥物的男性罹患阿茲海默症的風險更能降低44%，也就是說這類效果在服用更多威而鋼的男性身上更為顯著。不過研究團隊也提醒，雖然這項研究結果「令人驚喜」，但由於是觀察型研究，因此不能百分之百確定究竟是威而鋼與其他類似藥物能預防罹患阿茲海默症，還是那些本來就不容易罹患阿茲海默症的男性更常服用這類藥物。

該份研究的主要作者、倫敦大學學院布勞爾博士（Ruth Brauer）指出，「我們不能說威而鋼與其他勃起功能障礙藥物完全有用，但是的確提供了我們未來研究的新思路。現在需要一個適當的臨床實驗來觀察這些藥物對女性與男性阿茲海默症的影響。」

布勞爾博士與其他研究團隊成員共同分析了26萬名患有勃起功能障礙的男性的醫療紀錄，但上面並未註明這些人是否患有記憶或思維相關疾病。研究人員對這些案例進行平均5年的追蹤調查，並紀錄他們是否出現阿茲海默相關症狀。而有超過一半的調查對象服用PDE5抑制劑，包含威而鋼（sildenafil）、賽倍達（Avanafil） 伐地那非（vardenafil）和犀利士（Tadalafil）。