加班結束遇大雨！正妹女同事「1理由」求搭便車　他秒拒被老婆讚爆

▲正妹女同事「1理由」求搭便車，他秒拒被老婆讚爆。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

如果你已經結婚，會出手援助嗎？有位人妻分享，她老公有次加班到12點，結果下班後剛好有一名正妹女同事車子拋錨，還遇上大雨，便詢問他可否載她回家，而人夫想了3秒也果斷拒絕，並推給另一名同事，還將此事稟告給老婆知道，讓人妻聽完大讚「給他一個鼓掌」，還將此事PO上網誇讚，也讓老公非常開心。

一名人妻最近在Dcard以「正妹女同事，你載嗎？」為題發文指出，她一直知道老公的公司內有名皮膚白皙的正妹同事。結果有次老公加班到12點，當時下班適逢大雨，女同事便表示自己的車拋錨了，能否請老公載她回家，想不到老公思考三秒後馬上拒絕，還把此事推給別的同事，隨後打電話向她告知，理由就是因為「怕被老婆罵，想一想還是不要惹麻煩。」

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原PO也認為，若是遇到帥哥或正妹同事，內心會想載對方的機率其實應該蠻高的，「就算不是帥哥跟正妹 ，單純同事，也會覺得順手幫忙也沒關係 ，老公猶豫片刻還是拒絕了，我至少還是給他一個鼓掌」，她也認為，「很多婚姻外遇都是一開始幫忙覺得沒什麼，但互動甚至幫忙後面產生了許多不必要的情感。」

貼文曝光引來網友大讚「都出社會了，這女的還不會自己叫車，根本別有居心，各位已婚男士多保重」、「心裡有妳，就值得珍惜」、「有一種車是黃色的，可以用手機叫，隨時都有。不要在那邊公主病」、「老公就是要找這種」、「我先生連在路邊攔路的女生都載」、「確實，所謂日久生情就是這樣來的」、「主動懂得避嫌，保持分寸的男生」、「懂得跟其他女生保持距離，才能給另一半更多安全感」、「妳老公也很不錯。」

也有人質疑原PO的控制慾太重，老公才會有此舉動，「沒吧，純粹你控制慾太重，你老公還要特別打給你跟你說也是很奇怪，拒絕就拒絕還要特別講」、「只是怕你罵而不是他不載」、「妳要的是一個聽話的兒子，真可憐，還特別po上來跟大家講是怎樣」、「妳怎麼沒想過 ，其實你老公根本沒有加班，而是載女同事回家之後才打電話給你跟你說這個。」

原PO則解釋，很多人覺得是「老公打來先問我意見！然後我說然後呢！讓他害怕不敢載」，但是他是解決完才跟她說的，所以一開始留言說控制慾，讓她當下不太懂為何這樣是控制慾，發現可能原文讓大家誤會了。此外，她也聽了有些人建議可以幫對方「叫車」，「這件事我也有跟老公說，他同意這想法，以後再發生，看要不要幫她叫車。」

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