140萬人朝聖！西濱快3休息站成網美打卡熱點　還有AI機器人煮麵

▲全家經營的台61線西濱快速公路新豐休息站打造「夢幻美人魚」旗艦店。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

台61線西濱快速公路縱貫南北，長301.8公里，是全台最長快速公路，比照國道打造服務區，繼口湖休息站後，去年8月和10月新豐休息站、大安休息站也陸續啟用，意外成網美打卡新景點，不但有「夢幻美人魚」超商旗艦店、幸福公路網美牆，也引進AI智慧機器人煮麵業者吸客，3休息站已有約140萬人次朝聖。

全家便利商店與交通部公路局攜手在台61線西濱快速公路運營2座休息站，包含110年2月的全台首座休息站雲林「口湖休息站」，以及最新開幕位於新竹縣的「新豐休息站」，運用快速公路高架橋下方空間，打造休憩旅遊飲食等服務設施。

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其中口湖服務區採彩繪貨櫃屋群打造，回收油罐桶變身桌椅錯落其中，具美式工業風，吸引不少民眾前往拍照打卡，總計3年來已有約115萬人次前往駐足、消費和旅遊。

▲台61線西濱快速公路口湖休息站彩繪貨櫃群林立。（圖／公路局提供）

去年8月啟用的新豐休息站，短短5個月也已吸引16.7萬人朝聖，不但有全家「夢幻美人魚」旗艦店，店門口3D海洋彩繪美人魚更是打卡景點，充滿海洋氛圍，全店隱藏18隻美人魚悠游其中，美人魚鱗片採施華洛士奇水晶2000多顆，打造出台61最美打卡景點。

公路局北區養護工程分局副分局長黃秋揚表示，不少旅客因為「夢幻美人魚」旗艦店前往新豐休息站，並排隊拍照打卡，新豐休息站也設有愛心小鹿、單車小鹿等打卡點，也成為打卡景點，由於新豐休息站靠近沿海，附近也有自行車道，也成為民眾會特別前往駐足的觀光點。

▲▼新豐休息站美人魚旗艦店隱藏18隻美人魚悠游其中（上圖），並引進AI機器人煮麵名店（下圖）。（圖／公路局提供）

黃秋揚指出，新豐休息站不但有「蛋牌」相思木產品等名產，還有全國唯一的酒梅冰淇淋，另也引進AI智慧機器人煮麵的知名拉麵業者，1分鐘就可煮出一碗，總共有3個智慧機器人，1分鐘可煮出3碗，休息站還有五星廁所，夏天有冷氣，冬天供應熱水，停車規劃還蓋大型車、小客車、大型重型機車和自行車，假日也有小農市集特色商品。

公路局表示，全家便利商店經營台61線口湖和新豐休息站112年度共計服務超過50萬次旅客數，農曆春節即將到來，國內旅運人潮提升，預估台61線休息站春節業績可望成長2成以上、帶動整年度服務旅客數可達80萬人次。

統一超商也與公路局首次合作打造嶄新的「大安休息站」，為台61線中區首座公路休息站，去年10月啟用開幕，短短3個月內，也吸引8.3萬人次造訪。

▲▼台61線西濱快速公路大安休息站，上圖為不少民眾駐足拍照網美牆，下圖為商店區。（圖／公路局提供）

公路局表示，大安休息站因地緣環境與媽祖文化園區相近，服務區以「金色平安、幸福公鹿」為主題，集結假日農夫市集、1:1重機模型車盒、獨家公路便當三大特色，更有拿著衝浪板的幸福公鹿搭配統一超商網美牆、台中農會成立的飛天豬ANNO與飛天豬的女友ANNADA公仔，提供用路人拍照，開幕至今3個月已有大約10萬人來訪拍照打卡。

公路局指出，大安休息站因鄰近龜殼生態公園、大安港媽祖文化園區及濱海樂園等熱門景點，可觀海景、賞日落、吃海產，每到假日總吸引家庭、團體客湧入，除有樂齡與親子的友善座位區，並設置7-ELEVEN門市及關係企業，由於台61線的濱海美景是重機族熱門的騎乘聖地，幸福公鹿「1:1重機模型車盒」也吸引重機族駐足，成為海岸線新興的打卡景點。