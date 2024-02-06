春節出遊小心破財！　台61線雲林移動測速照相...地點曝光

▲台西警分局於春節期間特設9處測速照相執法地點盼降低駕駛車速，維護交通安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局轄內有拱範宮、安西府、太和武當北極殿、賜安宮、參天宮及海清宮等大型宮廟，農曆過年期間香客眾多；行經該分局轄區的省道台17線、台78線及台61線快速公路，南來北往車流量大、車速快，易發生交通事故，為此特設9處測速照相執法地點，盼降低駕駛車速，維護交通安全。

台西警分局表示，駕駛人若行車速度過快，一旦發生狀況，反應不及易釀成重大交通事故，考量春節期間，轄內台61線、台78縣快速公路及台17線車流較多、車速較快，即日起將在快速公路、省道及週邊道路易肇事路段，規劃9處測速照相執法地點，以不定時移動式測速照相方式，取締超速違規，維護民眾春節連假期間交通安全，讓用路人交通順暢、人車平安。

▲台西警分局於春節期間特設9處測速照相執法地點盼降低駕駛車速，維護交通安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

移動式測速照相執法地點分別為，台61線四湖段南下237.3K；台78線東向、西向5K；雲1線3K；雲3線3K；153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K、雲113線1.2K等9處，盼防制交通事故發生，並維護轄區交通順暢。

台西警分局長李宗儒強調，規畫移動測速照相並非以執法為目的，而是希望能藉由公布移動測速照相路段，提醒用路人小心駕駛、減速慢行，防止交通事故發生，減少民眾傷亡及財產損失，確保113年重要節日暨春節連續假期間轄區交通順暢、人車平安。