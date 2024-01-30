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獨／國道客運最新漲幅出爐！三排椅運價漲23%　四排椅調7%~11%

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台北轉運站,交通,大眾運輸,乘客,通勤,旅客,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,國道客運。（圖／記者李毓康攝）

▲國道客運運價最新漲幅出爐，三排椅調漲23％，四排椅調漲7%~11%。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國道客運運價最新漲幅出爐，公路局已完成國道客運運價審查，漲幅修正後，中長程、短程三排椅國道客運漲幅約23%，短途四排椅漲幅約7%~11%，比原本漲幅減少約7%，客運業者爭取政府補貼票價，若未補貼票差則反映票價，不過短途區間因有TPASS補助，對旅客影響小。

已近18年未檢討的國道客運運價喊漲，過往客運公會提出版本為中長途三排椅運價可漲3成左右，中長途四排椅運價約漲18%~19%，不過該案遭公路局退回重新檢討，公共汽車客運公會全聯會針對漲幅重新修正，並研議短途虧損路線差別運價，日前再提報公路局，公路局1月25日完成審查，並請公會再修正說帖後重新提報。

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修正後最新漲幅也出爐，中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，國道客運運價案已經過公路局審議，公路局要求意見和說帖要調整補強，待收到公路局公文後，將盡速重提，最慢2月初可重新提報。

謝界田證實，漲幅重新調整後，中長程、短程三排椅國道客運漲幅為23%，四排椅國道客運短程比較多，包括台北-基隆、台北-桃園，都有1200元TPASS通勤月票補助，短程四排椅國道客運運價漲幅大概7%~11%。

謝界田表示，國道客運在疫情後旅客流失很多，且運價早已不符成本，因此希望政府能對中長程國道客運票差進行補助，交通部長王國材曾說要先養量，因此業者也有提相對等方案，包括補助訂定KPI，當運量調升多少、多久，就可申請補助，回應公部門訴求。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲國道客運喊漲，使用TPASS通勤月票民眾影響小。（資料圖／記者李毓康攝）

此外，公會也研擬短途國道客運虧損路線差別運價，謝界田表示，上午通勤時段旅客很多，但回程沒有人，因此建議要有差別費率和加成，每條路線虧損程度不一樣，虧損比較不嚴重回程加成少一點，沒有影響的就不加成，但這部分如何認定，都要再做研究，將委由第三方公正單位試算，預估5月才出爐。

謝界田指出，客運業者希望三排椅運價調漲23%、四排椅調整7%~11%可以先實施，盼公路局針對運價趕快提報交通部核定，就可以先調票價，如果有政府補票差就不調漲，若沒有補助就調漲票價，5月短途差別費率研究出爐後，未來實施爭取採回溯納TPASS補貼，由於短途生活圈有通勤月票，即便調漲票價，對旅客影響小，甚至消費者負擔上會較無感。

公路局表示，目前公路局對國道客運運價審議會剛開完，將依委員意見跟公會全聯會再研討，待修正後再提報交通部審查。

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