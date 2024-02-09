1讚1美金！網紅醫師加碼安太座　陳志金補刀喊：大家快來添財火

▲小兒科醫師王韋力。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

過年不僅要安太歲，近期更興起一股「安太座」風氣，國內知名小兒科醫師王韋力醫師就在自己臉書粉專發起安太座，一個讚就給老婆1塊美金，13個小時才2千個讚，讓陳志金醫師看不下去，留言要大家來添財火！讓王韋力出面喊話：「這個火很可怕」。

8日晚間，小兒科醫師王韋力醫師在他的臉書粉專《威力醫師的育兒週記》當中po文表示《龍年安太座》，他說：「威力醫師年終最重要的大事，就是要誠心誠意安太座，不過連續幾年的安太座，因為臉書觸及率越來越差，老婆抱怨她的安太座獎金跟健保點值一樣，一直縮水一直掉…..這樣實在太對不起」。

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▲王韋力醫師在臉書發起「美金安太座」活動 。（圖／翻攝《威力醫師的育兒周記》）

▲王韋力醫師跟老婆感情十分甜蜜。（圖／翻攝《威力醫師的育兒周記》）

所以他決定為了感謝勞苦功高犧牲奉獻一整年的威力嫂了！今年安太座從「一個讚十元」加碼為「一個讚一美元」希望這小小的誠意，可以讓成為老婆心中，前鎮孔劉成為比孔劉更帥的男人！這個「一讚一美元」將在臉書與IG同步進行，現在開始到初二晚上六點截止～大家一起來安太座吧！

截自發稿為止，這個活動已經進行13小時，在臉書的按讚數近2000，這讓急診醫師陳志金看不下去發話留言：「大家來添財火」，也有網友說：「好誠意的貼心老公，加油，祝安太座成功快樂」、「太座表示下次可以有一讚一英鎊嗎」、「我幫你分享出去好了，希望你過年後還能順利看診，為我們健康把關⋯」。