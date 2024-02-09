AI新創公司湧入舊金山！　租賃辦公面積暴增46%

▲舊金山閒置辦公空間被大量AI新創公司進駐。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

與全美其他地區一樣，舊金山的商業地產近年來面臨困境。自疫情以來，隨著公司紛紛離開灣區，空置率上升；相較於其他城市的員工，舊金山的工作者回辦公室的可能性較低。然而，科技產業中的一個子領域正在改變這一局面—AI人工智慧。

根據全球房地產公司Jones Lang LaSalle（JLL）數據，舊金山生成式AI初創公司呈爆炸性增長，2023年AI公司租賃的辦公空間面積激增 46％，達到 360萬平方英尺。JLL的研究高級總監亞歷山大·奎恩預計，這一數字將在2030年上升到1250萬平方英尺。

奎恩表示，AI的崛起對於過去三年來一直在縮減的老牌科技公司來說，是一股逆流。2023年，AI公司幾乎佔了所有租賃活動的三分之一，這主要歸功於OpenAI和Anthropic等公司在該市大幅擴張的重大房地產交易。

JLL預期，2024年AI公司在新租約中的份額將略有下降，但仍將遠高於疫情前的水平（約高出3到4倍）。

為何AI選擇舊金山？

原因很簡單：那裡有人才。奎恩指出，全國約20％的AI人才基於灣區。培育了像Sam Altman這樣AI領袖的大學，如斯坦福大學和加州大學伯克利分校，都位於那裡。

僅在2023年，AI聊天機器人初創公司Andi就從邁阿密搬到舊金山市中心。總部位於多倫多的AI平台Cohere在該市開設了第二總部。AI軟件供應商Netradyne也擴大了在那裡的業務。

Netradyne首席財務官湯姆·施密特去年秋天表示：“灣區繼續吸引全國大部分的風險投資資金，鞏固了其作為關鍵地點的地位。”

對舊金山經濟的意義

根據奎恩引用的城市數據，舊金山市中心的經濟活動約佔該市GDP的75％。“我們越是看到市中心商業辦公市場的復甦，對灣區更大經濟的影響就越廣泛，”他說。

AI公司租賃更多空間將吸引其他企業進駐該地區。例如，創業加速器Y Combinator最近就將其總部搬到了該區域，以利用其不斷增長的AI產業。

隨著AI產業的興起，舊金山的商業地產市場正在經歷一場變革，這不僅為當地經濟帶來新的活力，也為全球科技產業的發展趨勢提供了新的視角。隨著AI公司持續擴張，預計舊金山及其周邊地區將成為全球AI創新的重要據點。