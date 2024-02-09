　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI新創公司湧入舊金山！　租賃辦公面積暴增46%

▲美國加州舊金山。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲舊金山閒置辦公空間被大量AI新創公司進駐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

與全美其他地區一樣，舊金山的商業地產近年來面臨困境。自疫情以來，隨著公司紛紛離開灣區，空置率上升；相較於其他城市的員工，舊金山的工作者回辦公室的可能性較低。然而，科技產業中的一個子領域正在改變這一局面—AI人工智慧。

根據全球房地產公司Jones Lang LaSalle（JLL）數據，舊金山生成式AI初創公司呈爆炸性增長，2023年AI公司租賃的辦公空間面積激增 46％，達到 360萬平方英尺。JLL的研究高級總監亞歷山大·奎恩預計，這一數字將在2030年上升到1250萬平方英尺。

奎恩表示，AI的崛起對於過去三年來一直在縮減的老牌科技公司來說，是一股逆流。2023年，AI公司幾乎佔了所有租賃活動的三分之一，這主要歸功於OpenAI和Anthropic等公司在該市大幅擴張的重大房地產交易。

JLL預期，2024年AI公司在新租約中的份額將略有下降，但仍將遠高於疫情前的水平（約高出3到4倍）。

為何AI選擇舊金山？

原因很簡單：那裡有人才。奎恩指出，全國約20％的AI人才基於灣區。培育了像Sam Altman這樣AI領袖的大學，如斯坦福大學和加州大學伯克利分校，都位於那裡。

僅在2023年，AI聊天機器人初創公司Andi就從邁阿密搬到舊金山市中心。總部位於多倫多的AI平台Cohere在該市開設了第二總部。AI軟件供應商Netradyne也擴大了在那裡的業務。

Netradyne首席財務官湯姆·施密特去年秋天表示：“灣區繼續吸引全國大部分的風險投資資金，鞏固了其作為關鍵地點的地位。”

對舊金山經濟的意義

根據奎恩引用的城市數據，舊金山市中心的經濟活動約佔該市GDP的75％。“我們越是看到市中心商業辦公市場的復甦，對灣區更大經濟的影響就越廣泛，”他說。

AI公司租賃更多空間將吸引其他企業進駐該地區。例如，創業加速器Y Combinator最近就將其總部搬到了該區域，以利用其不斷增長的AI產業。

隨著AI產業的興起，舊金山的商業地產市場正在經歷一場變革，這不僅為當地經濟帶來新的活力，也為全球科技產業的發展趨勢提供了新的視角。隨著AI公司持續擴張，預計舊金山及其周邊地區將成為全球AI創新的重要據點。

ET快訊
初一「1招」會招財！　命理師曝：10年都靈驗
台中除夕連2火警！　東區知名麵店付之一炬
快訊／梅西香港沒上場引怒！　主辦宣布：向球迷退款一半
75歲余天零收入！　認了「什麼都沒有」
快訊／除夕煮年夜飯氣爆！　阿嬤雙手灼傷
「房貸40年」會害死人　網曝心聲：折磨一輩子
保時捷除夕撞爛14車！駕駛徒步落跑　畫面曝光
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「超級種馬」直升機加州雪中失蹤　美軍證實墜毀！陸戰隊5人身亡

南韓第一夫人收受名牌包　尹錫悅未道歉只認：她無法冷酷拒絕

冰島火山「橘紅岩漿」猛烈噴出超壯觀！　3個月內第3度噴發

人體運毒「狂吞89膠囊」！　5旬男機上暴斃

日本鬧計程車荒！4年來司機暴跌2成　「2大原因」曝光

法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

銀行員揭「真正有錢人」3大特徵　不是全身名牌！穿著樸素用意曝光

狗狗偷逃家「沿路咬傷12人」　傷者縫10針！日飼主：不知何時跑走

巴基斯坦大選前夕「2起爆炸案」！釀28死34傷　IS宣稱犯案

特斯拉裁員？　高層收郵件：要求評估「每個職位的必要性」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

「超級種馬」直升機加州雪中失蹤　美軍證實墜毀！陸戰隊5人身亡

南韓第一夫人收受名牌包　尹錫悅未道歉只認：她無法冷酷拒絕

冰島火山「橘紅岩漿」猛烈噴出超壯觀！　3個月內第3度噴發

人體運毒「狂吞89膠囊」！　5旬男機上暴斃

日本鬧計程車荒！4年來司機暴跌2成　「2大原因」曝光

法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

銀行員揭「真正有錢人」3大特徵　不是全身名牌！穿著樸素用意曝光

狗狗偷逃家「沿路咬傷12人」　傷者縫10針！日飼主：不知何時跑走

巴基斯坦大選前夕「2起爆炸案」！釀28死34傷　IS宣稱犯案

特斯拉裁員？　高層收郵件：要求評估「每個職位的必要性」

經典台劇清單！2005－2010年「6大神劇」全是回憶殺　這部紅了15年

10年都靈驗！初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

汪星人要遠離的人類食物快記牢！蔥蒜辣椒還有生馬鈴薯

普丁向習近平稱「反對台灣挑釁中國」　外交部駁斥：謬論、嚴厲譴責

米克斯把粉色嫩衣「穿成破爛風」　阿母看到快吐血：爸帶娃的後果

小年夜死亡車禍！基隆男開車「閃狗」撞分隔島　釀1死1傷悲劇

家裡變男子宿舍！何如芸除夕團聚兒　嗨喊：喜悅的血液蔓延

台中酷運動十大政績　營造城市光榮感

祝融之災！台中除夕連2起火警一度6人受困　知名麵店付之一炬

嘉市春節花況盛開　炮仗花聖誕紅風鈴木接棒開花

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

情色網紅「讓老頭睡免錢」拍AV月賺250萬

澤倫斯基確定換將！

不是全身名牌　銀行員揭「有錢人」3大特徵

老公偷吃親媽20年！人妻崩潰驗DNA　弟弟竟私生子

母女屍體「遭肢解30塊」　韓刑警當場嘔吐

出生49天命喪摩鐵！雙胞胎小姊妹「已冒屍斑」

美軍直升機加州墜毀　陸戰隊5人亡

韓媒：台積電、SK海力士傳聯盟反制三星

美股收高　標普一度突破5000點

英鋼琴家再po照　民眾手拿國旗到場力挺

繼承親戚上億遺產！韓男裸辭後傻眼了

瓜地馬拉總統：將同時加強與台灣、中國關係

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

更多熱門

相關新聞

拜年黑科技 陸「AI」各平台超300套模組「動靜皆宜」秒生成

拜年黑科技 陸「AI」各平台超300套模組「動靜皆宜」秒生成

進入農曆春節假期，民眾在新科技的推波助瀾下，「電子拜年」替親朋好友們送上「遙遠的祝福」，五花八門的創意也成為一種新時尚。進入2024年，大陸生成式AI的蓬勃發展更是替電子拜年帶來更多新玩法。據了解，阿里旗下的通義千問集合超300套模組，放上主角後，靜態和動態拜年隨即生成。

AI妖股「美超微」比輝達漲更多　CEO梁見後來自台灣嘉義

AI妖股「美超微」比輝達漲更多　CEO梁見後來自台灣嘉義

黃仁勳「推動AI革命」　當選美國工程院院士　

黃仁勳「推動AI革命」　當選美國工程院院士　

不了解AI　人類就會被取代！

不了解AI　人類就會被取代！

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱

關鍵字：

AI舊金山辦公室

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

飛來吉兆！　高雄情侶驚喜刮中首個200萬元加賓士車

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面