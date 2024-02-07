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新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

迎接農曆新年，許多人都會在新年換新機，三星在年前也推出最新旗艦機S24系列，也是羧新的AI系列手機，讓手機變得「更聰明」，從日常生活、工作到攝影休閒，AI都能幫助用戶更方便的生活，此次也取得新機S24 Ultra進行實機測試，從外觀、攝影效果、新功能等等都一並測試。

此次取得S24 Ultra實機，顏色為高級典雅的鈦黃配色，而在盒裝配件上，與前幾代相同，為了環保因素，採用全紙質包裝，整個包裝都可以回收，而內容物上，僅有連接線與取卡針。

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

在外觀上，基本上與前代十分接近，螢幕為6.8吋QHD+，採用平面全螢幕，並且根據三星官方說明，螢幕採用康寧全新的 Corning® Gorilla® Armor 保護材料。Gorilla Armor 提供最佳耐用性與視覺清晰度，在陽光下提供更飽滿的顯示效果，並為日常使用磨損提供更強力的保護。

在背後鏡頭上，鏡頭模組略突出於手機機身，如果擔心磨損的消費者，可能需要搭配保護殼使用較為安全，而SPen仍位於機身下方，點按就可以取出使用。在抓握上，基本上與前代相同，但機身螢幕較大，因此雙手使用會較為順暢。

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

而在內部功能上，三星S24系列本次主打為AI相關功能，目前根據官方的訊息，在攝影、圖像創作、翻譯、搜尋等功能都能有AI幫忙。在翻譯上，只要使用原生的電話系統，就可以輕易翻譯不同國家的語言，不過要注意的是，目前此功能不支援第三方通話，包含LINE等通訊軟體，目前無法使用。

而在搜尋介面上，只要看到想要了解的資訊，在螢幕上畫圈，就可以簡單搜尋相關內容，此功能與Google的智慧鏡頭功能類似，但可以更加精確的透過畫圈鎖定要搜尋的內容。實測將畫面中的物體圈起，就可以搜尋到原先的圖像。

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra搜尋圈功能。（圖／記者陳俐穎攝）

而AI功能，最特別的就是在智慧創作方面，可以透過手機，內建的功能，打開相簿，選取要編輯的圖片，點擊AI編輯，實測選取圖片中的小狗，可以用手指放大縮小，或是移動位置，AI會自動將缺失的畫面補齊。

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra AI編輯功能。（圖／記者陳俐穎翻攝）

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲AI會自動填補缺失部位。（圖／AI）

除此之外，也可以自由地將畫面不需要的物體移除，例如希望將照片中的人物刪除，也可以透過此功能，而刪除圖像之後，AI也會透過自動運算，將畫面填補成合理的圖像。

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲原圖。（圖／Pixabay）

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra AI修圖後。（圖／記者陳俐穎攝）

其實講到三星的S系列旗艦機，許多人印象深刻的就是強大的相機系統，這次的S24 Ultra，除了新的AI功能之外，在相機系統也絲毫不馬虎。根據官方的數據，S24 Ultra配備Quad Tele System，並透過AI強化數位變焦的畫質表現，在任何變焦倍率下，皆可擁有最佳的成像效果，即使裁切也不遺失任何細節。

Galaxy S24 Ultra搭載2億高畫素廣角鏡頭、新型5,000萬畫素5倍光學變焦鏡頭，內建光學防手震（OIS）強化手震補償、減少影像模糊，而在夜間攝影社，遠距超明亮暗夜人像攝影皆可輕鬆捕捉精采瞬間，支援超明亮夜幕攝影，即使在光源較低的戶外，也能拍攝出清晰、充滿細節的迷人夜景。

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra 夜間攝影效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S24 Ultra 夜間攝影效果。（圖／記者陳俐穎攝）

實際測試中，在夜景上，其實肉眼視覺已經是天黑的狀態，但S24 Ultra仍能拍出天空中的雲朵層次，在低光源的狀況下，仍可以清晰成像。而在焦距清晰度上，此次也仍承襲上代的優點，就算較遠焦距的狀態下仍保持清晰。

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