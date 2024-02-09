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大陸 大陸焦點 特派現場

深交所出手！恆大地產及時任董事長遭「公開譴責」處分

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲恆大麻煩不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

債台高築的大陸房地產商恆大集團，麻煩不斷。2月8日晚間，深圳證券交易所公告稱，恆大地產未能在規定時間內提交並披露2022年中期報告和2022年年度報告，違反深交所《公司債上市規則》相關規定，對恆大地產集團有限公司給予公開譴責的處分。

據《澎湃新聞》報導，深交所紀律處分委員會審議通過，作出以下處分決定，對恆大地產集團有限公司給予公開譴責的處分；對恆大地產集團有限公司時任董事長兼總經理趙長龍、財務負責人兼資訊揭露事務負責人錢程給予公開譴責的處分。

此前2月1日晚間，恆大地產集團有限公司發布涉及重大訴訟及未清償到期債務等重大事項的公告。

根據公告內容顯示，截至2023年12月末，恆大地產集團有限公司（連同其合併範圍內子公司簡稱「發行人」）標的金額3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計2073件，標的金額總額累計約5025.96億元。

截至2023年12月末，發行人涉及未清償的到期債務累計約2,978.1億元；此外，截至2023年12月末，發行人逾期商票累計約2,050.04億元。

截至2023年12月末，恆大地產透過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計82個。

截至2023年12月末，恆大地產較前公告所載截至時點新增60條被執行訊息，新增被執行金額合計62.73億元。截至2023年12月末，恆大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權較前公告所載截至時點新增14筆。

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