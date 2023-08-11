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碧桂園財務疑爆雷　恆大地產公布2022審計報告：已資不抵債

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大地產公布2022審計報告，已資不抵債。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸地產業龍頭之一的碧桂園傳出財務危機，集團也承認上半年淨虧損450億至550億元（人民幣，下同），使大陸房地產市場埋下一顆未爆彈。曾與碧桂園分庭抗禮的恆大地產在2020年爆出財務危機，一度帶給大陸房產業嚴重衝擊，透過恆大地產昨（10）日公布的2022審計報告顯示，公司已資不抵債。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

《上游新聞》報導，財報數據顯示，恆大地產2022年度的淨虧損人民幣527.20億元，截至2022年12月31日，流動負債合計人民幣16,787.47億元，而公司的貨幣資金（包括現金及現金等價物和受限資金）總額為人民幣91.73億元。 公司總負債18,338.19億元，總資產14,685.57億元，已資不抵債。

恆大地產在2022年淨虧損527億元，還有流動負債約1.6兆元，恆大地產表示，2022年度，因受諸多不確定因素影響，公司債務風險化解方案進度不及計劃預期，受流動性危機持續影響，2022年度持續虧損且已資不抵債，正常生產經營受到重大影響。

截至2022年底，恆大地產仍持有土地儲備1.7億平方公尺。恆大地產表示，將集中全力推進復工復產和保交樓工作，爭取各地區政府和上下游合作夥伴等各方的理解和支持；加大資產處置力度，努力盤活資金；精簡機構、優化人員和薪資結構，進一步節約成本；中國恆大集團與境內外債權人積極溝通，聘請財務顧問評估公司情況，探索對所有利益相關方最優的整體債務解決方案。

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