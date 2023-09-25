恆大：因恆大地產正被立案調查　無法滿足新票據的發行資格

▲中國恆大。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產商恆大深陷債務危機，原計劃進行境外債務重組，但因銷售情況不如預期，已取消原定重組會議安排。恆大24日再發出公告表示，由於恆大地產正被立案調查，中國恆大目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

恆大在公告中稱，在建議重組下擬發行的各項新票據須根據其適用情形遵守中國證券監督管理委員會發布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》和國家發展和改革委員會發布的《企業中長期外債審核登記管理辦法》，公司須證明其符合相關規定。

但鑑於恆大地產集團有限公司（公司的主要附屬公司）正在被立案調查，中國恆大目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

中國恆大9月22日曾發公告表示，自從公佈了公司擬進行境外債務重組以來，集團的銷售情況不如公司預期，「基於公司目前情況以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求。」

根據中國恆大2023年上半年財報，截至6月30日，中國恆大的收入約為1281.8億元，毛利約98億元，毛利率為7.64%，期內經營性虧損173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地收回、股權處置及資產評估減損等其他虧損）150.3億元，所得稅支出68.4億元，淨虧損合計392.5億元。

最新數據顯示，截至2023年7月底，中國恆大的主要附屬公司恆大地產涉及未能清償的到期債務累計約2775.01億元；此外，截至2023年7月末，恆大地產逾期商票累計約2075億元。