2024安平媽祖燈區熱鬧登場　安平天后宮、安平觀音亭等廟響應燈會與世界交陪

▲2024安平媽祖燈區點燈儀式於8日晚間舉行，由安平開台天后宮主委盧友禮、市府民政局長姜淋煌、文化局長謝仕淵等共同主持，歡迎來看不一樣的安平。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024安平媽祖燈區點燈儀式於8日晚間舉行，由安平開台天后宮、安平觀音亭等４大宮廟、２大古蹟區主辦，活動從2月持續到5月，為期3個月的時間，將讓大家感受安平不同的魅力。

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「媽祖燈區」由民間自主發起，作為《400+》民間參與計畫之一，是台南400行動的一環，凸顯「一起台南，世界交陪！」的精神，也象徵著台南作為文化古都，多元族群在這片土地彼此互動與交流，塑造今日台南共生共榮的輝煌面貌。

2024台灣燈會在台南，今年適逢台南400，除官方設立的安平燈區與高鐵燈區兩大燈區；安平開台天后宮也自發打造「安平媽祖燈區」，結合周遭古蹟與廟宇，展示特色花燈，共同響應台南的年度盛事。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，今年特別打造身長近600公分的大型媽祖主燈，用精彩的視覺效果表現媽祖耀眼的光芒，以「媽祖東來度眾生 靈光照亮天后宮」為題，主燈的媽祖娘娘，頭戴冠冕配有九排垂珠，搭配璀璨的燈光，象徵媽祖作為重要信仰指標，祈願新的一年，媽祖賜福安平，祈佑台南龍好。

安平開台天后宮主委盧友禮指出，今年配合農曆春節與台南400年紀念，除了推出系列活動外，也為帶動地方的夜間經濟，並擴大台南燈會安平區場景，從2月8日到5月5日止，結合地方4間廟宇與2個古蹟區來展出「開台佑民安平媽」花燈並於8日晚上展開啟點儀式，讓安平這個宗教燈區的燈一直亮到媽祖誕辰後的5月5日。

安平開台天后宮為「開台佑民安平媽」主燈啟燈，以「媽祖東來度眾生～靈光照亮天后宮」精神於廟埕綻放光芒；燈區將環繞涵蓋4個廟宇、2個古蹟的燈區，除了安平開台天后宮的主燈區外，尚有安平觀音亭「觀音祥龍許願池」、西㡣殿「㡣祥安平、雙㡣抱吉」、靈濟殿「姻緣一線牽、情定靈濟殿」的月老燈；古蹟的部分有海山館「海山劍獅花燈」、盧經堂古厝「鰲龍嗷嗷」等6個燈區，來照亮台灣第一城、第一街，台灣燈會展延，將夜間經濟延燒至天上聖母聖誕日；安平開台天後宮提供路線圖DM免費索取。

8日晚上點燈儀式，由安平開台天后宮主委盧友禮、市府民政局長姜淋煌、文化局長謝仕淵等共同主持，另有來賓為安平區長蕭泰華、觀旅局主任秘書鄭道立、立委林俊憲、市議員盧崑福、林美燕及安平區10多位里長。

開台天后宮盧友禮說，安平舊部落雖然每逢假日均有許多人潮，但入夜後，人潮就散，為能留住人潮帶動地方夜間經濟，並配合台南燈會安平燈區，才成立這個媽祖燈。民政局長姜淋煌表示，安平燈區以林默娘公園、億載公園為主，加上這個「宗教」燈區，才算完整的「安平燈區」範圍，希望讓民眾白天到安平參拜、吃美食，夜晚穿梭巷弄看花燈，看見不一樣的安平。