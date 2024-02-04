雲林西螺大橋「龍門艷」燈會　2／2絢爛登場　

▲今年「西螺龍門艷」燈會自2月2日至29日於蝴蝶公園、西螺大橋廣場以絢爛的燈光點亮，讓民眾感受浪漫、溫馨的龍門艷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺大橋與大橋東西草坪在西螺鎮公所精心打造下，成為雲林縣旅遊、觀光、休閒運動非常重要的地方，透過交通部觀光署挹注經費於「2024西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節」，今（2024）年「西螺龍門艷」2月2日至29日18時至22時於蝴蝶公園、西螺大橋廣場以絢爛的燈光點亮，讓民眾感受浪漫、溫馨的龍門艷。

西螺鎮長 廖秋萍表示，2024龍年為主題，動物們盛妝打扮來參加神獸之首「龍族」婚禮，現場展示龍王送給龍后的3米「愛最大大鑽戒」。龍王龍后的好人緣，也組成婚禮團隊，收彩禮的「蛤蟆招財大臣」、帶來婚禮演出的「跳舞鯨魚」、營造婚禮浪漫氛圍的「海洋樂團」；還有，主燈「水晶龍宮」七彩幻景，燈光秀時間從晚上6點起到9點30分，每30分鐘一場。

▲西螺燈會以2024龍年為主題，動物們盛妝打扮來參加神獸之首「龍族」婚禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「西螺龍門艷」除了浪漫燈飾之外，2月10日至14日15時至21時限定的新春市集，有文創品、伴手禮及輕食，還有街頭藝人精彩展演，讓民眾在蝴蝶公園賞燈之餘，還可以看表演、買伴手禮。最後加碼活動「西螺得來宿」，民眾只要在2024年2月1日至2月29日期間內於該活動合作的旅館或民宿(七彩湖汽車旅館、稻禾民宿、後街民宿、米都商務飯店、川田府邸民宿)住宿一晚，即可獲得「西螺龍門艷」小夜燈1組。

▲今年「西螺龍門艷」燈會自2月2日至29日於蝴蝶公園、西螺大橋廣場以絢爛的燈光點亮，讓民眾感受浪漫、溫馨的龍門艷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）