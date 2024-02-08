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設備出包延宕8天　南投燈會500台無人機2／11首秀馬來貘空中拜年

▲南投燈會將加碼安排500台無人機表演、煙火秀。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投燈會將加碼安排500台無人機表演、煙火秀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節今天起跑，上週已開幕的南投燈會持續祭出多元活動迎接全台旅客，其中貓羅溪水舞無人機煙火展演秀將在大年初二進行首場次展演，屆時有500台無人機飛上天際、攜手知名IP「馬來貘LAIMO」演出「貘貘遊南投」主題圖案。

縣政府指出，本次燈會共計五大主題，包含有11個特色燈區、水舞無人機煙火秀、花海沙雕、品牌商展、新春特別演出等豐富內容；無人機在上週因受到設備影響而改期，將結合南投有觀光元素，像是觀星、賞花、溫泉、山林、宜居城市等主題，打造出馬來貘新春耍廢玩南投的逗趣畫面。

縣府表示，無人機首演隔日的大年初三將演出「貘貘好運來」主題，由馬來貘在空中向旅客歡喜拜年，兩款主題將隨展期日期交錯輪番上演，另因適逢龍年，無人機在演出「貘貘好運來」主題前將在空中排列出3D巨龍圖像，以飛龍在天之姿霸氣點亮夜空，其驚豔的視覺體驗值得期待。

▲南投燈會將加碼安排500台無人機表演、煙火秀。（圖／南投縣政府提供）

縣府提醒，水舞無人機展演共計有11場次，其中4場搭配有華麗煙火秀：分別為大年初二到初四（2月11至13日），以及元宵節當日（2月24）晚間9點；煙火秀也加碼施放發數，總計水舞無人機煙火秀展演時長將超過900秒。

▲南投燈會將加碼安排500台無人機表演、煙火秀。（圖／南投縣政府提供）

此外，南投燈會在初二到初五還安排新春特別演出：邀請到台語歌后張秀卿、電音舞后謝金晶、雙金歌王沈文程、經典民謠歌手曾淑勤等歌手，以及享譽海外的雲火Inferno－火舞團等眾多一流團隊演出；縣府歡迎民眾到訪走春，也能順道走訪各鄉鎮、欣賞百花盛開或泡湯暖身舒心，相關訊息可上「樂旅南投」臉書粉絲頁或南投燈會官網（https://rs-event.com.tw/2024NTL/）查詢。

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