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北極熊把小冰山當床熟睡！這一幕令人心酸　獲年度野生動物攝影獎

▲▼英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani）以一張北極熊睡在小冰山上漂流的照片，獲得第59屆「年度野生動物攝影師」人氣獎項。（圖／翻攝自Facebook／@WildlifePhotographerOfTheYear）

▲英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani）以一張北極熊睡在漂浮冰山的作品獲獎。（圖／翻攝自Facebook／@WildlifePhotographerOfTheYear）

記者張寧倢／編譯

英國自然歷史博物館（Natural History Museum）7日公布了第59屆「年度野生動物攝影師」（Wildlife Photographer of The Year）的「人氣評選獎」得主，由英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani）以一張北極熊睡在小冰山上漂流的照片，在所有25件入圍作品中獲得了最高票。

根據BBC等報導，薩里卡尼將這張攝影作品命名為「冰床」（Ice Bed），一隻北極熊在漂流的小冰山上，縮起四肢熟睡的模樣不禁引人驚嘆。為了捕捉這一瞬間，他乘著探險船，前往約有300頭北極熊棲息的挪威斯瓦巴群島（Svalbard），在濃霧中耗時3天時間尋找北極熊。

薩里卡尼幸運遇到一頭年輕的與一頭年長的雄性北極熊，於是跟著牠們長達8小時，直到午夜前不久，年輕的公熊決定休息片刻，牠用有力的前肢在一個小冰山上挖出一張平坦的床，然後躺在上面睡著了。薩里卡尼對於作品獲獎表示榮幸，「這張照片激起了許多觀者的強烈情緒。」

博物館館長格爾（Douglas Gurr）表示，「薩里卡尼這張令人驚嘆與心酸的照片，讓我們看到了地球的美麗與脆弱……這發人深省的影像鮮明地警醒人們，動物與其棲息地之間存在不可分割的聯繫，也達到氣候暖化與棲息地消失的有害影響的視覺表現。」

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