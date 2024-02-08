「隋煬帝南巡」瓷瓶全球僅存三件　清景德鎮燒製大棒槌瓶回歸揚州

▲清康熙五彩煬帝幸江都故事圖大棒槌瓶。（圖／翻攝揚州日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

以「隋煬帝下揚州」為主題圖案的瓷瓶，全球僅存三件，一件棒槌瓶藏於美國大都會博物館，另一件觀音瓶藏於天津博物館，最後一件高度及體積最大的「清康熙五彩煬帝幸江都故事圖大棒槌瓶」則是於昨（7）日回歸揚州隋煬帝陵遺址公園保存，供遊客觀賞。

《揚州日報》報導，隋煬帝是中國歷史上頗具爭議的一位帝王，和揚州有著很大的關聯，2023年12月12日，北京大羿2023年秋季拍賣會上，一件海外回流的清代康熙五彩「煬帝幸江都」故事圖大棒槌瓶引起格外關注。

根據拍品手冊介紹，棒槌瓶因形似棒槌而得名，為清康熙時期所創，因其腹部開闊平緩，適於展示瓷畫之美，故廣為流行。本品釉上以五彩為飾，腹部通景繪隋煬帝幸江都故事圖。畫面河流波浪翻滾，御舟行駛於浪花之間，岸上眾多殿腳女與羊拉縴，龍舟頭尾各有侍女奮力划槳，隋煬帝端坐龍舟欣賞風景，眾宮女吹拉彈唱，以娛煬帝。

此外，瓶身圖案還畫著，岸上行人齊聚岸上圍觀，市井民夫、仕女兒童皆摩肩接踵，探頭觀望，交頭接耳，場面熱鬧非凡。整體裝飾層次分明，畫面佈局清晰，人物描繪傳神，五彩發色艷麗有加，堪稱康熙朝五彩上品。

這件拍品最終在20多位競爭對手激烈喊價下，由邁安德集團成功拍得，在完成一系列手續後，近日運抵揚州，將由隋煬帝陵遺址公園維護展示。

揚州文史專家顧風分析，這件清康熙五彩煬帝幸江都故事圖大棒槌瓶在同類題材的文物中，尺寸是最大的，而且工藝精美，融山水、人物、花卉為一體，工藝精湛，「隋煬帝對揚州有著特殊的情感，在登基前就擔任過這裡的長官，此後，他曾三次來到揚州，很多重大的政治軍事決定都是在揚州做出。」