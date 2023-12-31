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大陸 大陸焦點 特派現場

2023中國十大考古發現（上）：西藏4000年前「神話時代」人類足跡

▲浙江湖州毘山先秦文化遺址。（圖／翻攝浙江日報）

▲浙江湖州毘山先秦文化遺址。（圖／翻攝浙江日報）

記者魏有德／綜合報導

歲末年終，《東森新媒體ETtoday》整理中國大陸2023年十大考古重大發現，主要集中在夏商周三代前後及先秦以前的古人類歷史遺跡，最早可追溯到在青藏高原上的人類史前洞穴，距今約4千年，甚至更早出土的古物超萬件，證明當時在青藏高原已有人類居住。

（十）浙江湖州毘山遺址：晚商高等級建築群

毘山遺址位於湖城龍溪港東岸毘山腳下，面積約100萬平方公尺，最早發現於1950年代，是浙江先秦時期最具研究價值的遺址。考古人員陸續在此採集到卜骨、卜甲、銅器、玉器等重要文物，先後進行6次發掘，發現「毗山大溝」、崧澤至良渚文化的土台和墓葬群等。

就在2023年10月，大陸考古專家首次對外界公布，發現4座基槽式房址和7處建築基址，其中，建築基址6最為完整，由三排主柱和一排廊柱組成。令人震撼的是，在建築基址群1，發掘出幹欄加土築高台建築組合遺存，面積約3400平方公尺，高台建築由人工堆築而成，面積約628平方公尺，推斷應是禮制禮儀的重要場所，也是南方地區同時期所見規模最大的同類建築遺存。

▲湖北荊門熊家嶺水壩遺址。（圖／翻攝上觀新聞）

▲湖北荊門熊家嶺水壩遺址。（圖／翻攝上觀新聞）

（九）湖北荊門屈家嶺：5100年「史前水壩」

屈家嶺遺址是屈家嶺文化的發現地，地處大洪山南麓向江漢平原的過渡地帶，是長江中游文明起源的重要遺址發現。該遺址自1950年代起進行過三次考古發掘，從2015年至今由湖北文物考古研究院等單位進行持續性考古工作。

研究發現，屈家嶺遺址群東北部的熊家嶺有一片完整的水利系統，包括水壩、蓄水區、灌溉區和溢洪道等。距今5100年的熊家嶺水壩土築而成，連接南北兩端山體，現存壩頂高約2公尺、寬約13公尺，壩底寬約27公尺，南北長約180公尺。

水壩東側為蓄水區，與自然崗地合攏面積約19萬平方公尺；西側為灌溉區，約8.5萬平方公尺，植物考古顯示該區域存在史前稻田。這座史前水壩也是大陸迄今發現最早的水利設施。

▲甘肅禮縣秦代大型禮制建築群復原圖。（圖／翻攝台海網）

▲甘肅禮縣秦代大型禮制建築群復原圖。（圖／翻攝台海網）

（八）甘肅禮縣四角坪遺址：秦代大型禮制建築群

甘肅禮縣以「禮」為名，也是秦人最早都邑所在地，曾因發現「秦公墓」而聞名。禮縣四角坪遺址經過專家經年研究，逐漸還原出以中部大方形夯土基台、四周附屬建築及四角曲尺形附屬建築組成的大型禮制建築群。

值得注意的是，遺址內由密密麻麻鵝卵石砌成的散水如同數條小徑，還有雲紋瓦當、繩紋板瓦、回紋地磚散落滿地。秦始皇帝陵博物院院長李崗透露，「這些雲紋瓦當和秦始皇帝陵園外城東門遺址出土的瓦當基本一致，說明該遺址和秦始皇帝陵園修建年代相近。」

中部夯土基台還有座神秘「半地穴」空間，種種跡象顯示可能是一座「水池」，但中間被竪井狀大坑破壞。外界分析，秦人尚水德，這處蓄水裝置恰巧在整體建築中心，推測整個建築群或為秦人祭祀「水德」的場所。

▲西藏梅龍達普洞穴遺址內的岩畫。（圖／翻攝新華視點）

▲西藏梅龍達普洞穴遺址內的岩畫。（圖／翻攝新華視點）

（七）西藏梅龍達普洞穴遺址：距今4000年前「遠古神話」時代古人類

西藏阿里地區在2018年發現一處保有豐富古人類文化遺存的梅龍達普史前洞穴遺址，距今約4000多年，也就是在中原地帶已經產生的伏羲、女媧，蚩尤，黃帝等「遠古神話」時代，青藏高原上也出現股人類生活的紀錄。

該遺址由兩個獨立洞穴組成，其中，1號洞規模巨大，面積達1000餘平方公尺，2號洞面積約250平方公尺。洞穴內外發現許多兩種系統的文物，一種為利用燧石等優質材料製作成的細石核、剝取細石葉和加工端刮器等，與陶片共生；另一種則是使用板岩、角頁岩生產石片和工具。

除豐富的文化遺物和動物骨骼外，在洞內還發現有以紅色赭石繪制的岩畫，岩畫以幾何紋為主，包括整齊的竪條紋、人形輪廓、手掌以及太陽等紋飾。

▲陝西清澗寨溝遺址內的祭祀溝。（圖／翻攝新華網）

▲陝西清澗寨溝遺址內的祭祀溝。（圖／翻攝新華網）

（六）陝西清澗寨溝遺址：「9座貴族墓地」陝西最大規模商代聚落

陝西榆林市清澗縣解家溝鎮寨溝村位於黃土高原核心地帶，此處發現大面積夯土建築、大型墓葬、小型墓地、灰坑、陶範等不同遺存，散布在相鄰的11座山丘上，是黃土高原上中心聚落典型「多峁一體」的特徵形象。

遺址內發現9處高等級貴族墓地，包括3處共7座「甲」字形方國一級大墓，出土大量青銅車馬器、玉器、骨器、漆器、龜甲等，與殷墟上層階級物質文化相同，反映出黃土丘陵區與商王朝間密切的經濟、文化往來及商王朝對周邊地區的強烈影響。

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