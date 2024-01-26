秦始皇第一陪葬墓「開箱」　運棺「四輪獨輈車」首面世

▲秦陵1號陪葬墓墓道內的四輪獨輈車。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

秦始皇帝陵博物院今（26）日公布秦陵考古階段性成果。自2013年起，對秦陵外城西側的QLCM1（1號陪葬墓）進行持續發掘，現階段已基本完成墓道、墓室和3座車馬陪葬坑的發掘工作。其中，出土文物包括首次面世的黃金舞袖俑和墓道中的四輪獨輈車。

▲黃金舞袖俑及出土器物。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，1號墓為一座大型中字形竪穴土壙木槨墓，是目前已發掘的規模最大、等級最高、保存最好的秦代高等級貴族墓葬，填補了秦代高等級貴族墓葬考古的空白，是研究秦代高等級貴族喪葬制度乃至中國古代帝陵制度的極具價值的考古資料，被譽為「帝國第一陪葬墓」。

▲秦陵1號陪葬墓。（圖／翻攝澎湃新聞）

1號墓位於秦始皇帝陵園外城西側約440公尺處。從高處向下看呈現「中」字形，坐南朝北，由南、北墓道與墓室三部分組成。墓道兩側有三座車馬陪葬坑。墓葬南側、西側有壕溝環繞；北側為斷崖；東側為古河床，形成相對獨立的墓園。

墓內出土文物含陶器、銅器、玉器、鐵器及金銀質地的小型明器。陶器器形有繭形壺、缶、罐、豆、盆；青銅器有鼎、豆、鈁、壺、盤、甑、燈以及編鐘、琴軫；玉器有玉圭、玉壁及小玉鼎；兵器有鐵劍、鐵甲、帶廓銅弩機、銅戈；小型明器有金銀駱駝、舞袖俑、吹奏俑、百戲俑、馬俑、騎馬俑、獵犬、銀盒等。

值得注意的是，墓道中的四輪獨輈車是目前經考古發現唯一一輛埋藏於墓中的四輪車實物，考古專家初步判斷，它與棺柩下葬形式密切相關，或為下葬時運輸棺柩的載柩車，在當時屬於一種非常少見的喪葬現象。